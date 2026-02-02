Maddalena Svevi ha partecipato alla 22ª edizione di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi, entrando a far parte della scuola come ballerina. Durante la sua esperienza nel programma, Maddalena ha vissuto anche una breve storia d’amore con il compagno Mattia Zenzola, durata solo poche settimane.

Dopo l’avventura ad Amici, la ballerina ha preso parte ad altri importanti programmi televisivi. Tra questi Pechino Express 2024, in cui ha gareggiato insieme alla collega e amica Megan Ria, e Battiti Live, dove si è esibita come ballerina professionista, confermando il suo talento e la sua versatilità nel mondo dello spettacolo.

Vita privata e nuova convivenza

Per quanto riguarda la vita privata, Maddalena Svevi è attualmente felicemente fidanzata con Simone Vezina, un ragazzo al di fuori del mondo dello spettacolo. Negli ultimi tempi, la coppia ha condiviso spesso sui social momenti di vita quotidiana e vacanze sulla neve, ma di recente Maddalena ha annunciato una grande novità.

La ballerina ha pubblicato una storia su Instagram che mostra una casa vuota e le loro mani che tengono un mazzo di chiavi, accompagnata dalla didascalia: “Un nuovo inizio”. Lo scatto lascia intendere che per Maddalena e Simone sia arrivato il momento di convivere. La storia è stata poi ricondivisa anche da Simone Vezina, che ha aggiunto l’emoji di una casa, confermando così la felice notizia.