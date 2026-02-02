È apparsa riservata, pacata e visibilmente emozionata Belén Rodríguez nello studio di Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio in occasione del lancio della nuova edizione di Only Fun, lo show comico in onda su Nove ogni giovedì a partire dal 5 febbraio.

Un’intervista intensa, durante la quale la showgirl argentina ha ripercorso vent’anni di carriera, senza nascondere i momenti di fragilità che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita.

Gli anni difficili di Belén e gli attacchi di panico

Nel corso della chiacchierata, Belén Rodríguez si è commossa parlando del periodo complesso che ha attraversato, soffermandosi anche sull’episodio dello scorso novembre a Vanity Fair Stories, quando il pubblico aveva notato il suo evidente stato di difficoltà.

“Non è la prima volta che mi capita di stare così. Solo che in quelle condizioni sono abituata ad andare a letto. Quel giorno però non volevo dire di no per non deludere nessuno”.

In quell’occasione, fuori dallo studio, la conduttrice era stata accompagnata fino all’auto e sui social si erano moltiplicati commenti e giudizi, arrivando persino a ipotizzare l’uso di sostanze stupefacenti. Un’ipotesi poi smentita dalla stessa Belén, che aveva raccontato di soffrire da tempo di attacchi di panico.

A distanza di mesi, la showgirl ha ammesso di non essere nemmeno riuscita a riguardare quei filmati: “Non mi ricordo niente, mi sono sentita piccolina e molto imbarazzata. Però è vero che dopo gli attacchi di panico ne esci più forte, perché capisci che non vuoi più stare male”.

Una sofferenza accumulata nel tempo: “Purtroppo vengo da tre, quattro anni difficili”.

Belén Rodríguez guarda al futuro: lavoro, Only Fun e Sanremo 2026

Oggi, però, lo sguardo di Belén è rivolto al futuro. La conduttrice si dice “carica” e pronta a tornare a lavorare con entusiasmo.

Tra i prossimi impegni c’è anche la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, durante la serata delle cover, insieme a Samurai Jay. Nonostante questo, il canto continua a metterla a disagio: “Cantare mi imbarazza tantissimo, è più forte di me. Se invece devo presentare, mi sento molto più a mio agio”.

Il rapporto con Maria De Filippi e le donne che l’hanno sostenuta

Il lavoro resta una priorità assoluta, mentre sul fronte sentimentale Belén Rodríguez ha confessato di essere single da due anni: “Sono sola, non mi piace nessuno. Credo che i miei gusti stiano cambiando”.

Ripercorrendo la sua carriera, ha voluto ringraziare tre figure femminili fondamentali nel suo percorso: Maria De Filippi, Simona Ventura e Mara Venier.

Di Maria De Filippi, Belén ha parlato per la prima volta dopo le indiscrezioni diffuse dall’ex compagno Fabrizio Corona, che aveva raccontato di un rapporto non idilliaco: “Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. È intelligente, molto una psicologa. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcos’altro”.

Il legame con il pubblico italiano e la battuta sul passaporto

Un pensiero speciale è andato anche al pubblico italiano, che l’ha accompagnata per tutta la sua carriera: “Ormai per me gli italiani sono una grande famiglia”.

Con una nota ironica finale, Belén Rodríguez ha poi ricordato di non essere ancora riuscita a ottenere il passaporto italiano: “Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America”.