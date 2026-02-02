Torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata di ieri, domenica primo febbraio 2026, tra gli ospiti più attesi spicca Samira Lui, protagonista ogni sera accanto a Gerry Scotti nel game show di Canale 5 La Ruota della Fortuna.

La showgirl si è raccontata a cuore aperto, parlando di carriera, vita privata, chirurgia estetica e del difficile rapporto con il padre.

Samira Lui a Verissimo: il legame speciale con Gerry Scotti

Durante l’intervista, Samira Lui ha speso parole di grande stima per Gerry Scotti: «A Gerry Scotti posso solo dire grazie. È un mito, prima come persona e poi come professionista. C’è un rapporto di stima e di amicizia: ridiamo, ci divertiamo ed è raro lavorare in un contesto così».

La valletta de La Ruota della Fortuna ha poi confessato l’emozione di condividere l’esperienza televisiva con uno dei volti più amati della TV italiana: «A volte mi devo pizzicare per ricordarmi che lavoro davvero con lui».

I presunti ritocchi estetici: “Direi tutto quello che ho fatto”

Samira ha affrontato senza filtri anche il tema della chirurgia estetica, spesso al centro del gossip: «Non ho nulla contro la chirurgia. Mi sono rifatta il seno, ma in viso non ho fatto nulla».

La conduttrice ha spiegato come i cambiamenti siano dovuti soprattutto a perdita di peso, make-up, sopracciglia curate e maggiore consapevolezza della propria immagine, smentendo così le voci su interventi al volto.

La storia d’amore con Luigi Punzo

Spazio anche alla vita sentimentale. Samira Lui è legata da otto anni a Luigi Punzo, con cui condivide un rapporto solido e maturo: «Siamo all’ottavo anno. Sembra ieri il giorno in cui ci siamo conosciuti».

Sulle voci di un matrimonio imminente, la conduttrice ha chiarito: «Al momento sono fake news. Non ci sono state proposte, ma arriverà. Lui è la persona giusta».

Chi è Samira Lui: età, origini e studi

Samira Lui nasce a Udine il 6 marzo 1998, da madre italiana e padre senegalese, con cui non ha mai avuto un rapporto. Proprio per questo sceglie di portare il cognome della madre. Diplomata geometra, si iscrive poi all’università per studiare cinema, coltivando il sogno di diventare attrice.

La carriera: da Miss Italia a La Ruota della Fortuna

La carriera di Samira Lui inizia come hostess, per conquistare la propria indipendenza economica. La svolta arriva con Miss Italia, che le apre le porte della televisione:

L’Eredità , come Professoressa, con Flavio Insinna

, come Professoressa, con Tale e Quale Show , condotto da Carlo Conti

, condotto da Grande Fratello

approdo definitivo in Mediaset

oggi è la valletta de La Ruota della Fortuna

Vita privata e desiderio di una famiglia

Il fidanzato Luigi Punzo, luxury concierge e modello, ha raccontato il loro amore nato a Formentera. Samira, visibilmente emozionata, ha dichiarato: «È una persona rara. Mi ama per quella che sono. Vorremmo dei bambini». Anche la mamma di Samira approva la relazione, evento tutt’altro che scontato nella sua vita.

Il difficile rapporto con il padre

Momento toccante dell’intervista è stato il racconto del rapporto con il padre biologico, che non l’ha mai riconosciuta: «Mia madre è rimasta sola durante la gravidanza. Lui non era pronto ad avere un figlio».

Samira ha spiegato di averlo contattato anni dopo, scoprendo di avere tre fratellastri, ma senza mai incontrarlo di persona.

Chirurgia estetica: il “prima e dopo”

Dal 2017 a oggi Samira Lui è cambiata molto. Tra allenamento, dieta, make-up e hair care, il suo aspetto si è evoluto. Secondo alcuni utenti, però, ci sarebbero stati filler a labbra e zigomi, ipotesi che la conduttrice non ha mai confermato.

Il no a Sanremo 2026

A sorpresa, Samira Lui ha rifiutato la proposta di salire sul palco dell’Ariston come co-conduttrice di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti. La scelta sarebbe legata alla volontà di evitare una sovraesposizione mediatica, preferendo consolidare il successo ottenuto con La Ruota della Fortuna.