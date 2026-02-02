Negli ultimi giorni un’amata ex coppia del Grande Fratello è tornata a far parlare di sé, mandando in visibilio i fan che ancora oggi sperano in un ritorno di fiamma. Stiamo parlando di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, protagonisti della diciassettesima edizione del reality, che hanno annunciato sui social di aver lavorato insieme a un nuovo progetto cinematografico.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: un legame nato nella Casa

Dopo essersi conosciuti e innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello, Greta e Sergio hanno vissuto una relazione intensa anche lontano dalle telecamere. Una storia fatta di emozioni forti, alti e bassi e frequenti tira e molla che ha appassionato il pubblico.

Nonostante oggi tra i due sembri essere calato il sipario definitivo sulla relazione sentimentale, il rapporto umano è rimasto solido, tanto da portarli a ritrovarsi fianco a fianco sul set.

Il ritorno insieme sul set per Noo Giulia! L’amore non basta

In questi giorni, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono stati impegnati nelle riprese del cortometraggio Noo Giulia! L’amore non basta, tratto dall’omonimo libro di Gabriella Marchese. Un progetto intenso e carico di significato, che ha subito attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

I ruoli di Greta e Sergio nel cortometraggio

Nel film, Greta Rossetti interpreta Giulia, una donna vittima di violenza domestica, mentre Sergio D’Ottavi veste i panni di Rocco, il marito violento e pentito. Una scelta di ruoli forte, che ha colpito il pubblico, anche alla luce del passato sentimentale dei due protagonisti.

Una storia che parla di violenza, amore e consapevolezza

Il cortometraggio affronta tematiche di grande attualità come la violenza sulle donne, l’importanza dell’autostima e la consapevolezza che l’amore da solo non basta per salvare una relazione tossica. La storia racconta il percorso di Giulia verso la forza interiore e il coraggio di allontanarsi da chi le fa del male, mettendo al centro il valore dell’amor proprio.

Il lungo messaggio di Greta Rossetti sui social

Nelle scorse ore, Greta Rossetti ha condiviso un lungo post sul suo profilo Instagram per ringraziare tutte le persone che hanno preso parte a questo importante progetto. L’ex gieffina ha raccontato quanto questa esperienza sia stata speciale, soprattutto perché si è trattato del suo primo approccio al mondo della cinematografia.

Greta ha spiegato di essersi sentita sempre supportata da un team di professionisti che l’ha guidata e protetta sul set, permettendole di affrontare un ruolo complesso e delicato con rispetto e autenticità. Un’esperienza che, come ha scritto lei stessa, porterà sempre nel cuore.

Fan in delirio: i “Sergetti” sognano ancora

La notizia del cortometraggio ha inevitabilmente riacceso l’entusiasmo dei fan dei “Sergetti”, che sui social non hanno perso tempo nel manifestare supporto e affetto. Su X (ex Twitter) e Instagram sono comparsi numerosi commenti di apprezzamento per il progetto e per il forte messaggio sociale che porta con sé, ma anche messaggi più romantici di chi continua a sperare in un ritorno di fiamma.