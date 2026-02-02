Il nuovo trailer del secondo capitolo de Il Diavolo Veste Prada è finalmente uscito, suscitando grande entusiasmo tra i fan del cult cinematografico del 2006. Se nel primo film si vedevano solo alcune décolleté rosse attraversare la redazione di Runway, con i presenti che si facevano da parte tra sguardi intimoriti e mormorii di sorpresa fino all’arrivo in ascensore di Miranda Priestly, nel nuovo trailer tutti i protagonisti parlano e interagiscono tra loro.

Tra i personaggi principali ci sono naturalmente Miranda Priestly, Andrea “Andy” Sachs, Emily Charlton e Nigel, che nel trailer funge da voce narrante. Come sottolinea Nigel: “Non è solo un magazine, è un’icona globale. Una strada tortuosa che ci riporta di nuovo insieme”.

Nel breve filmato, Miranda Priestly incontra nel suo ufficio Andy Sachs, ma non la riconosce immediatamente. A questo punto interviene Nigel: “Lei è una delle Emily”, ricordando come chiamasse così tutte le sue assistenti.

Andy Sachs: la nuova features editor di Runway

Nel secondo capitolo de Il Diavolo Veste Prada, Andy Sachs assume il ruolo di features editor di Runway, una notizia che lascia senza parole la vera Emily Charlton. Quest’ultima commenta: “Fa uno strano effetto… è vero, sei cambiata, lo sei davvero, sei molto più sicura di te… Però quelle sopracciglia le hai tenute, eh?”.

Cast e ritorni: tutte le star del film

Il Diavolo Veste Prada 2 uscirà a vent’anni di distanza dal primo capitolo e vedrà nel cast tutti i protagonisti principali:

Meryl Streep

Anne Hathaway

Emily Blunt

Stanley Tucci

Torneranno anche due personaggi secondari: Lily (l’amica di Andy) e Irv (l’editore di Miranda), interpretati nuovamente dagli attori originali Tracie Thoms e Tibor Feldman. Inoltre, ci sarà un cameo speciale di Lady Gaga.

Il film, diretto da David Frankel, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile 2026.