La nuova edizione del Grande Fratello promette colpi di scena e sorprese. Tra i possibili concorrenti ci sono quattro nomi legati al celebre programma Uomini e Donne, due dei quali erano già al centro dei rumor, mentre gli altri rappresentano una novità interessante per i fan del reality.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon: la coppia attesa

Da tempo si parla della possibile partecipazione di Gianmarco Steri insieme alla compagna Martina De Ioannon. La coppia ha catturato l’attenzione del pubblico grazie al loro percorso negli studi di Uomini e Donne e ora potrebbe approdare nella Casa più spiata d’Italia.

Armano Incarnato: il cavaliere dal carattere “unconventional”

Un altro nome in orbita Grande Fratello è Armano Incarnato, storico cavaliere del dating show noto per i suoi modi particolari e spesso discussi. Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Armando potrebbe tornare in tv dopo oltre un anno di assenza, offrendo al reality il suo carattere deciso e controverso.

Nilufar Addati: influencer e imprenditrice in cerca d’amore

Infine, si parla di Nilufar Addati, ex tronista che, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha costruito un solido seguito sui social ed è diventata influencer e imprenditrice. Nonostante il tempo passato, il pubblico ricorda ancora il legame con la sua scelta Giordano Mazzocchi, un sentimento mai del tutto sopito.