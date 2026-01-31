Mentre su Canale 5 andava in onda il Grande Fratello condotto da Simona Ventura e Fabrizio Corona lavorava alla puntata di Falsissimo dedicata ad Alfonso Signorini, il direttore di Chi stava portando avanti, lontano dai riflettori, il progetto di una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un ritorno previsto per marzo, che avrebbe dovuto segnare una svolta importante per il reality più longevo della televisione italiana.

Poi, però, tutto è crollato. La pubblicazione del primo capitolo dell’inchiesta Il Prezzo del Successo firmata da Fabrizio Corona, seguita dalla denuncia di Antonio Medugno per violenza ed estorsione, ha travolto Signorini. Il conduttore ha scelto di auto-sospendersi da Mediaset, lasciando incompiuto un lavoro che oggi appare destinato a rimanere solo sulla carta.

Il Grande Fratello di marzo passa a Ilary Blasi

L’edizione che andrà in onda a marzo, guidata da Ilary Blasi, nascerà quindi su basi diverse. Molti degli elementi pensati da Alfonso Signorini per il suo Grande Fratello Vip, infatti, non verranno recuperati, o lo saranno solo in parte. Un cambio di rotta che segna una vera frattura rispetto al progetto originale.

I vip contattati per il GF Vip di Signorini

A svelare i retroscena dell’edizione cancellata è stato Davide Maggio, che nelle scorse ore ha pubblicato la lista dei vip contattati per entrare nella Casa. In tutto 34 nomi, un mix di personaggi noti, volti televisivi e profili più pop, pensati per intercettare pubblici diversi.

Tra questi figuravano Alessandra Mussolini, Ilona Staller, Francesca Manzini, Walter Zenga, Adriana Volpe e Raimondo Todaro, ma anche nomi più vicini al mondo dei reality e dei talent come Ibiza Altea di Too Hot To Handle, Priscilla di Drag Race Italia, Alessia Scita di MasterChef e il modello Emanuele Caselli. Alcuni di loro potrebbero essere recuperati nell’edizione condotta da Ilary Blasi, altri invece resteranno legati a un progetto mai realizzato.

Il piano segreto: come Signorini voleva rivoluzionare il Grande Fratello Vip

Il vero cuore dell’operazione, però, stava nelle novità di formato. Secondo quanto raccontato sempre da Davide Maggio, Signorini aveva immaginato un Grande Fratello senza il classico debutto in prima serata. Gran parte dei concorrenti sarebbe entrata nella Casa circa una settimana prima della messa in onda ufficiale, vivendo fin da subito sotto l’occhio delle telecamere, con la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra.

Una scelta pensata per rendere il racconto più autentico e meno costruito, lasciando che le dinamiche nascessero lontano dai riflettori del prime time.

La puntata spezzata e il maxi talk notturno

La rivoluzione più forte, però, riguardava la struttura della serata. Il Grande Fratello Vip di Signorini sarebbe stato diviso in due momenti distinti. Una prima parte più tradizionale, dedicata al gioco vero e proprio, con dinamiche, nomination ed eliminazioni, seguita da una seconda parte completamente diversa.

Dopo la mezzanotte, lo studio si sarebbe trasformato in un talk show, con giornalisti, commentatori, esperti, amici e parenti dei concorrenti, oltre a ex gieffini chiamati a commentare quanto accaduto nella Casa. Un format ibrido che avrebbe portato in studio quattro opinionisti, due per ciascun segmento della puntata.

Opinionisti e scelte mancate

Per questo nuovo assetto, Alfonso Signorini stava valutando diversi nomi. Tra quelli circolati figurano Emanuele Filiberto, Giulia Salemi e Selvaggia Lucarelli, mentre Cristina Plevani non sarebbe stata confermata.

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini resta così uno dei progetti più ambiziosi e discussi mai messi in cantiere da Mediaset senza arrivare in onda. Un’edizione pensata per cambiare le regole del gioco e che oggi sopravvive solo nei retroscena. L’edizione di Ilary Blasi partirà da zero – o quasi – lasciando aperta una domanda inevitabile: come sarebbe stato il Grande Fratello di Signorini?