La scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne è finalmente ufficiale. Dopo settimane di spoiler e anticipazioni, la puntata decisiva è andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5.

La tronista ha deciso di lasciare lo studio insieme a Ernesto Passaro, il corteggiatore che ha conquistato il suo cuore durante il percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Il primo selfie della nuova coppia

Pochi minuti fa, l’account Instagram ufficiale di Uomini e Donne ha pubblicato il primo selfie della nuova coppia. La foto ha subito raccolto centinaia di like e commenti di fan entusiasti.

Cristiana Anania ha preferito Ernesto Passaro a un altro corteggiatore, Federico Cotugno, e i due sono usciti dallo studio mano nella mano, confermando ufficialmente l’inizio della loro storia d’amore.