Nella puntata di venerdì 30 gennaio di Uomini e Donne è andata in onda una delle scelte più intense di questa stagione. Cristiana Anania ha deciso di continuare il suo percorso sentimentale fuori dal programma con Ernesto Passaro, mettendo fine al suo trono tra emozioni forti e momenti di grande commozione.

Come da tradizione, però, prima del lieto fine non è mancato il momento più delicato: quello in cui la tronista ha dovuto comunicare a Federico Cotugno di non essere lui la sua scelta finale.

Le parole di Cristiana Anania per Federico Cotugno

È stato un momento difficile e profondamente doloroso quello vissuto nello studio di Uomini e Donne durante la puntata di venerdì 30 gennaio. Cristiana Anania, visibilmente emozionata, ha guardato negli occhi Federico Cotugno per spiegargli che il suo cuore l’aveva condotta verso un’altra direzione.

La tronista ha voluto sottolineare quanto il percorso fatto insieme sia stato fondamentale per la sua crescita personale, aiutandola a comprendere meglio se stessa e le proprie emozioni. Con la voce rotta dal pianto, Cristiana ha pronunciato parole cariche di significato: «Io in questo percorso ho imparato tanto, ho imparato a leggermi dentro, a leggere le mie emozioni, a capirle e se dovessi fare i conti con me stessa e se dovessi essere fedele a me stessa, io credo che al cuore non si comanda e io penso che il mio cuore ad oggi sia da un'altra parte».

Un discorso che ha colpito profondamente anche Federico, che non è riuscito a trattenere la commozione. Dopo le parole della tronista, tra i due non è mancato un abbraccio sincero, segno di un rispetto reciproco costruito nel corso dei mesi.

La reazione di Federico dopo la non scelta

Dopo la decisione di Cristiana Anania, sono arrivate anche le parole di Federico Cotugno, che ha ammesso di non aver mai realmente preso in considerazione l’idea di non essere la scelta finale. Il cavaliere ha raccontato di essersi sentito sereno fino all’ultimo momento, convinto che lo aspettasse qualcosa di bello: «Più di questo non potevo fare, non mi ero proprio posto il problema, ero tranquillo. Anche a casa dicevo a tutti che ero sereno, ero agitato ma in positivo, perché pensavo fosse una cosa bella».

Federico ha poi sottolineato quanto questa esperienza sia stata importante per la sua crescita personale: «Sono stato veramente bene, ho provato emozioni e sensazioni forti che mi hanno spinto a dire di voler uscire con lei dal programma. È qualcosa che mi ha fatto crescere, a scoprire davvero Federico, a capire tante cose di me che fuori non avrei capito».

Nonostante la delusione, il cavaliere ha mostrato grande maturità, spiegando di voler andare avanti senza colpevolizzarsi: «Proverò a capire se c’è stato qualcosa che magari posso aver sbagliato, ma non me ne faccio una colpa, perché in quel momento, se lo dovevo fare, lo avrei fatto anche fuori».