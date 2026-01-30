Dopo giorni di rumor, movimenti social sospetti e paparazzate più o meno volute, Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché scelta di Gianmarco Steri, è uscita allo scoperto con Aka7Even, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Il cantante sarà protagonista della prossima edizione del Festival di Sanremo, in gara in coppia con LDA, suo ex compagno di talent.

Il primo selfie di coppia sui social

L’ex protagonista di Uomini e Donne e il cantante hanno pubblicato nelle scorse ore il loro primo selfie di coppia su Instagram, confermando ufficialmente la loro relazione. I fan hanno subito reagito con entusiasmo, commentando e condividendo la notizia in massa.

Cristina volta pagina dopo la rottura con Gianmarco Steri

Con questa nuova storia, Cristina ha definitivamente archiviato la rocambolesca rottura con Gianmarco Steri e la delusione successiva. Ricordiamo che Steri si è legato a Martina De Ioannon, la donna che aveva corteggiato durante il suo percorso come corteggiatore nel Trono classico di Uomini e Donne.