La nuova puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi andata in onda l’8 marzo si è aperta con un momento musicale molto atteso. Maria De Filippi ha infatti presentato due ospiti speciali: Emma Marrone e Rkomi, che hanno portato sul palco il loro nuovo singolo davanti agli allievi della scuola e al pubblico in studio.

Dopo l’esibizione, però, la puntata è entrata subito nel vivo con le prove decisive per accedere al serale, la fase più importante del talent.

Amici: confermate le regole per il serale

In apertura, la produzione ha chiarito un punto importante. Nonostante le proposte di Lorella Cuccarini e di alcuni allievi, la procedura per ottenere la maglia d’oro non era cambiata: serviva ancora il voto unanime dei professori della propria categoria.

I primi a tentare l’accesso al serale sono stati i ballerini Alessio e Simone, che sono riusciti a convincere i professori di danza ottenendo subito i voti positivi.

Opi e Plasma fermati dai professori

Per il canto si è esibito per primo Opi, ma il suo percorso verso il serale si è fermato davanti ai giudizi dei professori.

Rudy Zerbi ha spiegato di non aver ricevuto dal giovane cantante la dimostrazione necessaria per meritare il suo voto. Anche Lorella Cuccarini ha espresso dubbi sulla performance: “Anche a me devo dire che non mi ha convinto… Non ci sono mai giudizi precostituiti”.

Stessa sorte è toccata a Plasma, criticato soprattutto per la pronuncia inglese da Anna Pettinelli. Durante il confronto è arrivata anche una battuta di Rudy Zerbi, che ha ironizzato con un nuovo soprannome per la professoressa: “Diventata maestra d’inglese… Petti English”.

Anche Caterina non è riuscita inizialmente a conquistare la maglia dorata.

La produzione cambia le regole: bastano due sì

Vista la situazione di stallo, Maria De Filippi ha comunicato una decisione importante della produzione: da quel momento sarebbero bastati due voti favorevoli per accedere al serale.

Inoltre è stato eliminato il limite massimo di 12 allievi che potevano partecipare alla fase finale del programma.

Grazie a questa modifica, Elena è riuscita a ottenere la maglia dorata con due voti favorevoli.

Giulia eliminata tra le polemiche

Momento molto teso della puntata è stato quello che ha riguardato Giulia, costretta ad abbandonare la scuola.

I professori di danza Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno spiegato di non apprezzare il suo percorso. La Celentano è stata particolarmente dura nel giudizio, definendola:

moscia

senza dinamica

anonima

l’anello debole della scuola

Parole che hanno fatto scattare Veronica Peparini, che ha reagito con forza: “Cattiveria… Una cosa ingiusta, siete veramente tremendi”.

La ragazza si è commossa e, dopo essere stata consolata da Maria De Filippi, ha espresso tutto il suo dispiacere: “Mi dispiace tanto perché lo studio dietro ce l’ho e mi dispiace che non si veda”.

Nuove maglie d’oro per il serale

Nel finale della puntata altri allievi sono riusciti a conquistare l’accesso alla fase più ambita del programma.

A ottenere la maglia dorata sono stati:

Riccardo

Caterina

Antonio

Il percorso verso il serale di Amici entra quindi sempre più nel vivo, tra giudizi severi, polemiche tra professori e nuovi talenti pronti a giocarsi tutto nella fase finale del talent show di Maria De Filippi.