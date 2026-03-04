A cura della Redazione

Nuove emozioni e colpi di scena a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti pronti a commentare ogni dinamica in studio. Ecco tutte le anticipazioni della registrazione di ieri, come sempre fornite da Lorenzo Pugnaloni, con importanti novità sia per il Trono Over che per il Trono Classico.

Trono Over: Atlanta e Lanfranco lasciano insieme il programma

La grande notizia della registrazione riguarda il Trono Over: Atlanta e Lanfranco hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Dopo settimane di conoscenza e un rapporto sempre più intenso, la coppia ha salutato tutti con grande emozione, abbandonando lo studio mano nella mano. Un lieto fine che ha commosso il pubblico presente e che aggiunge un nuovo capitolo alle storie d’amore nate nel parterre over.

Momento delicato invece per Cinzia Paolini, con Mario Lenti ancora assente. L’opinionista Tina Cipollari l’ha attaccata duramente, mostrando un video circolato nei giorni scorsi in cui la dama ballava in un locale davanti a una locandina di Uomini e Donne. Un filmato che ha acceso il dibattito in studio e alimentato nuove polemiche.

Al centro studio sono tornati anche Alessio Pili Stella e Debora: tra loro, però, nulla di risolto. I due hanno discusso animatamente senza arrivare a un chiarimento definitivo.

Trono Classico: tensione tra Sara Gaudenzi e Matteo Stratoti

Passando al Trono Classico, protagonista della registrazione è stata Sara Gaudenzi. La tronista ha portato in esterna Matteo Stratoti, ma l’incontro non è stato dei più sereni.

Sara, infatti, si è recata nel camerino del corteggiatore subito dopo la registrazione precedente e tra i due è scoppiata una forte lite. In studio la tronista, visibilmente arrabbiata ed esausta, ha fatto un discorso generale rivolto a entrambi i suoi corteggiatori, dichiarando di essere arrivata al limite: qualsiasi scelta faccia con uno dei due, l’altro sembra non accettarla.

Un momento di forte tensione che potrebbe cambiare gli equilibri del suo percorso.

Ciro Solimeno ancora assente: cosa sta succedendo?

Nessuno spazio, anche in questa registrazione, per il trono di Ciro Solimeno. Il tronista è risultato assente per la seconda registrazione consecutiva, pur essendo presente in studio una sua corteggiatrice.

Un’assenza che non è passata inosservata e che ha sollevato interrogativi: impegni lavorativi? Questioni personali? O c’è qualcosa di più dietro questa mancata partecipazione? Al momento non sono arrivate spiegazioni ufficiali, ma la curiosità cresce.