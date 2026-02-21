Sono una delle coppie più amate nate nell’ultima edizione del Grande Fratello, eppure Grazia Kendi e Mattia Scudieri continuano a sorprendere tutti con la loro spontaneità disarmante. Nessuna etichetta, nessuna pressione: solo un amore che cresce ogni giorno, lontano dalle telecamere e nella vita reale.

Grazia Kendi e Mattia Scudieri, una storia naturale

La loro relazione è nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia in modo tutt’altro che scontato. «La nostra storia è nata in modo molto naturale, quasi inaspettato», raccontano insieme a Eva 3000.

Per Grazia Kendi è stato un colpo immediato, difficile da gestire soprattutto perché Mattia Scudieri era già fidanzato. Per lui, invece, è stato «un crescendo partito dalla curiosità», alimentato giorno dopo giorno dalla complicità e dalla solarità di lei, che ha conquistato il cuore del siciliano.

Ritorno difficile alla normalità

Usciti dal reality, il ritorno alla vita normale non è stato semplice per la coppia. Entrambi ammettono che le opportunità lavorative non arrivano sempre con la velocità sperata.

«Abbiamo capito che nulla è automatico», confessano. «Il vero lavoro inizia proprio dopo». Una consapevolezza maturata insieme, che li ha resi più forti e determinati.

Un amore semplice e spontaneo

L’amore tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri è sbocciato lontano dai riflettori, senza date precise o dichiarazioni ufficiali.

«A un certo punto ci siamo accorti che stavamo bene insieme anche nella vita vera», spiegano. «Oggi scegliamo ogni giorno di stare uno accanto all’altra, con leggerezza e autenticità, senza sentire il bisogno di definire o etichettare nulla».

Progetti e passioni condivise

Sul fronte dei progetti, i due sono diversi ma complementari:

Mattia Scudieri , creativo e entusiasta, ha aperto il podcast Leggerissimo e sogna di diventare personal trainer, senza perdere di vista il mondo della recitazione.

, creativo e entusiasta, ha aperto il podcast e sogna di diventare personal trainer, senza perdere di vista il mondo della recitazione. Grazia Kendi, più razionale e strategica, punta a consolidare la sua presenza televisiva e sui social, e sogna di lanciare un brand di skincare tutto suo.

Omer e Rasha, grandi amici

Nella cerchia più stretta di Grazia Kendi e Mattia Scudieri ci sono anche Omer e Rasha, amici ritrovati fuori dalla Casa. «Continuiamo a sentirci, a vederci spesso, e quando siamo insieme è tutto molto spontaneo», raccontano con affetto.

La voglia di un altro reality

Tornerebbero a fare un reality? La risposta è univoca: «Sì». Il sogno condiviso è Pechino Express, mentre Mattia Scudieri confessa di guardare all’Isola dei Famosi con occhi brillanti. Insomma, la voglia di mettersi in gioco non manca.