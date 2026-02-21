Dopo la scelta emozionante nello studio di Uomini e Donne, la coppia formata da Cristiana Anania ed Ernesto Passaro è più unita che mai. La tronista siciliana ha vissuto un percorso intenso e in salita nel dating show condotto da Maria De Filippi, ma alla fine ha regalato ai telespettatori momenti di grande emozione.

Con l’esperienza televisiva ormai conclusa, Cristiana ed Ernesto sembrano già proiettati verso il futuro. Due settimane fa, la coppia è stata ospite di Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare come procede la loro relazione lontano dalle telecamere.

La bellissima ex tronista siciliana, che ha preferito Ernesto Passaro al rivale Federico Cotugno, è apparsa raggiante e in splendida forma. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Cristiana si è mostrata sicura, consapevole e determinata su ciò che desiderava, conquistando entrambi i corteggiatori.

Alla fine però il cuore l’ha portata dal pompiere di Castellammare di Stabia, e oggi i due vivono una storia d’amore travolgente.

Progetti importanti: la convivenza è dietro l’angolo

La passione tra Cristiana ed Ernesto è più forte che mai, al punto che la coppia ha annunciato di essere pronta per un nuovo passo: la convivenza. “Dal punto di vista convivenza manca molto poco”, ha dichiarato Cristiana. “So che può sembrare una scelta affrettata, ma per noi la distanza è impossibile. Ci desideriamo, abbiamo un bisogno costante di sentirci, di vederci, di toccarci. Abbiamo bisogno di uno spazio tutto nostro e andremo a convivere”.

Probabilmente la loro nuova casa sarà a Roma, come confermato anche da Ernesto: “Io lavoro a Roma, e anche il suo lavoro lì può offrirle molte opportunità, quindi speriamo di fermarci lì”.

Un amore da tatuare sulla pelle

Per suggellare il loro legame, Cristiana ed Ernesto hanno deciso di farsi un tatuaggio uguale, un piccolo cuoricino disegnato ciascuno sul polso dell’altro — un simbolo dolce che racconta la loro sintonia e il loro sentimento.

Quando è scoccata la scintilla

Cristiana ha rivelato di aver capito di essere innamorata nel momento in cui lui si è dichiarato: “Il momento che mi ha fatto capire la verità è stato quando lui ha detto: ‘Mi sono innamorato di te’. Ho sentito una scintilla dentro di me, ho capito che era lui”.

Anche Ernesto ha condiviso le sue emozioni raccontando che l’amore per Cristiana è maturato naturalmente: “A metà percorso mi sono accorto che mi ero innamorato. Quando pensi continuamente a una persona, la sogni e non fai altro che pensare a lei, anche al lavoro, quella è la risposta più chiara che sei innamorato”.

Lato oscuro della popolarità: gli hater sui social

Tuttavia, la popolarità porta con sé anche qualche ombra. Nelle ultime ore Ernesto Passaro si è lasciato andare a uno sfogo sui social, rispondendo agli hater che attaccano la coppia: “Eravamo consapevoli di tutto ciò… Per vostra sfortuna, Cristiana non è una ragazza qualunque. È una di quelle che ci mette la faccia in tutto. È giusto esprimere opinioni, ma non serve insultare o offendere. Fortunatamente lei è forte, ma ci sono ragazze che ne soffrono. Prima di giudicare un’altra persona, guardatevi allo specchio”.