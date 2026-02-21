La star di Jersey Shore, Nicole “Snooki” Polizzi, ha annunciato venerdì di aver ricevuto una diagnosi di cancro alla cervice uterina di stadio 1, un adenocarcinoma individuato precocemente grazie a controlli medici di routine.

La diagnosi di Nicole “Snooki” Polizzi

La 38enne protagonista televisiva ha condiviso la notizia in un video pubblicato su TikTok, spiegando che i risultati di un appuntamento post-operatorio successivo a una biopsia del cono – una procedura che rimuove un campione di tessuto cervicale per individuare cellule precancerose o tumorali – hanno confermato la presenza di un adenocarcinoma cervicale in fase iniziale.

“Non è ovviamente la notizia che speravo, ma non è nemmeno la peggiore, perché l’abbiamo scoperto così presto. Grazie a Dio!”, ha dichiarato nel video.

L’importanza del Pap test e dei controlli regolari

Prima della diagnosi, Polizzi ha raccontato di aver affrontato Pap test anomali per tre o quattro anni. Nel suo messaggio, ha voluto lanciare un appello diretto alle donne:

“Ecco perché vi sto letteralmente dicendo di fare il Pap test. Ho 38 anni… e ora guardatemi. Invece di rimandare perché avevo paura o perché era doloroso, sono andata e l’ho fatto. E il cancro era lì. Ma è solo allo stadio 1 ed è curabile”.

La diagnosi precoce è un elemento chiave nella cura del tumore alla cervice uterina. Secondo gli specialisti, quando il carcinoma viene individuato in fase iniziale, le probabilità di trattamento efficace sono significativamente più alte.

I prossimi esami: prevista una PET

Polizzi ha spiegato che si sottoporrà a una PET (tomografia a emissione di positroni) per verificare l’eventuale presenza di cellule tumorali in altre parti del corpo. L’esame sarà determinante per confermare che il tumore sia circoscritto.

La star ha inoltre sottolineato quanto sia importante parlare apertamente della malattia: “Molte donne lo affrontano in silenzio, senza nessuno con cui parlare e hanno paura da sole. E quella ero io finché non ho deciso di caricare il video su quello che mi stava succedendo”.

Dal successo di Jersey Shore agli spin-off

Nicole “Snooki” Polizzi è diventata celebre nel 2009 con il debutto di Jersey Shore su MTV, reality show che ha segnato un’epoca nella cultura pop e che è andato in onda fino al 2012.

Successivamente ha partecipato allo spin-off Snooki & JWoww, trasmesso dal 2012 al 2015, e continua oggi a essere protagonista di Jersey Shore: Family Vacation, revival della serie originale.

Jersey Shore: il reality che ha segnato un’epoca

Debuttato nel 2009 su MTV, Jersey Shore è uno dei reality show più iconici degli anni Duemila. Il programma segue un gruppo di giovani italo-americani che trascorrono l’estate insieme in una casa a Seaside Heights, nel New Jersey, tra feste, amicizie, litigi e storie d’amore.

Il format, basato sulla convivenza e sulle dinamiche spontanee tra i protagonisti, ha conquistato il pubblico grazie a personalità forti e momenti diventati virali. Tra i volti più noti figurano proprio Nicole “Snooki” Polizzi, Mike “The Situation” Sorrentino, Pauly D e Jennifer Farley, aka JWoww.

Conclusasi nel 2012 dopo sei stagioni, la serie ha dato vita a spin-off di successo e a un revival, Jersey Shore: Family Vacation, che riunisce il cast originale anni dopo. Ancora oggi, Jersey Shore resta un punto di riferimento nella storia dei reality show internazionali.