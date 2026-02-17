Lucio Corsi è salito alla ribalta lo scorso anno a Sanremo, dove, con il suo brano “Volevo essere un duro”, si è classificato secondo, alle spalle di Olly, che ha trionfato con la canzone “Balorda nostalgia”.

Da allora, la carriera del cantante non si è mai fermata: il cantautore toscano sta infatti concludendo il tour europeo prima di dare il via a quello italiano.

La nuova storia d’amore di Lucio Corsi

Negli ultimi giorni, però, Lucio Corsi è tornato al centro dell’attenzione per un motivo molto personale: la sua nuova relazione sentimentale. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica C’è Chi Dice, il cantante sarebbe fidanzato con una nota modella.

Stiamo parlando di Cloe Simoncini, classe 1998, che oltre a essere modella, è anche influencer e ha partecipato ad alcuni spot televisivi.

Incontri e indiscrezioni

Cloe Simoncini e Lucio Corsi sono stati spesso avvistati insieme, ma la loro relazione non è mai stata né confermata né smentita dai diretti interessati. Tuttavia, secondo Candela, sarebbe stata proprio la Simoncini a far sciogliere il cuore del cantautore toscano.