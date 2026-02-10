Nella giornata di ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti. Come sempre, le anticipazioni arrivano da Lorenzo Pugnaloni e raccontano una registrazione ricca di momenti intensi, rifiuti inaspettati e baci che fanno discutere.

Anticipazioni Trono Over

Si parte da Gemma Galgani, per la quale scende un nuovo cavaliere. Si tratta di Fabrizio, volto già noto al pubblico per essere stato in passato corteggiatore di Aurora Tropea. Nonostante il tentativo, la Galgani decide di non tenerlo e lo manda via immediatamente.

Spazio poi a Sebastiano Mignosa, che si è recato all’Isola d’Elba nel tentativo di recuperare il rapporto con Elisabetta Gigante. Tuttavia, la dama conferma la sua posizione: per lei è chiusura definitiva, senza possibilità di ripensamenti.

Momento clou della registrazione riguarda Edoardo Nestori e Paola. I due sembrano a un passo dall’uscita insieme dal programma, quando lui sorprende tutti con una dichiarazione al centro dello studio, proponendole di lasciare la trasmissione. La risposta di Paola, però, è un secco no.



La sua reazione scatena l’attacco degli opinionisti e di gran parte del parterre, delusi soprattutto dal modo freddo e superficiale con cui la dama ha liquidato il gesto del cavaliere.

Anticipazioni Trono Classico

Per quanto riguarda il Trono Classico, si parte da Ciro Solimeno. Viene mostrata l’esterna all’EUR già anticipata nei giorni scorsi: la corteggiatrice non è Alessia Messina, come inizialmente ipotizzato, ma la nuova arrivata Martina, con cui scatta anche un bacio. In studio si apre il confronto e, a sorpresa, il tronista decide di eliminare Alessia Messina.

Protagonista anche Sara Gaudenzi, che porta in esterna Alessio Rubeca: tra i due scatta il bacio. Tornati in studio, ballano insieme e la tronista sceglie di “lasciare in panchina” Mattia, segnando un chiaro cambio di rotta nel suo percorso.