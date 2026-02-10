Momento divertente e imbarazzante a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, dove tra gli ospiti dell’ultima puntata c’erano Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Come riportato da Biccy, i due si sono ritrovati in studio ricordando la loro esperienza comune come opinionisti a L’Isola dei Famosi 15, ed è proprio durante questo amarcord che è arrivata una gaffe diventata subito virale.

Il legame nato a L’Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi ha raccontato con affetto il rapporto costruito con Iva Zanicchi durante il reality allora condotto da Ilary Blasi, sottolineando anche un legame territoriale: “Lei è l’aquila di Ligonchio e io ho una parte della mia famiglia di Villa Minozzo, un paese molto vicino. Le donne emiliane hanno un filo rosso che le unisce”.

Zorzi ha poi ricordato un momento personale delicato: “Quando l’ho conosciuta avevo perso da poco mia nonna e in lei ho ritrovato la stoffa e lo spirito di mia nonna. Con lei mi sono molto divertito. Eravamo un bel trio, io, lei ed Elettra Lamborghini”.

La gaffe di Iva Zanicchi: “Pendevi per Elettra”

A quel punto è intervenuta Iva Zanicchi, che ha scherzato dicendo: “Lui però pendeva per Elettra, il suo occhio tendeva per lei… io come nonna gli davo la benedizione”.

La reazione di Tommaso Zorzi è stata immediata e perplessa: “Io? Il mio occhio? Direi proprio di no”.

Tra le risate del pubblico, la cantante si è resa conto della svista e ha commentato con ironia: “Ah no, oddio, non me lo ricordavo proprio! Ma viva Dio, nella vita bisogna essere sé stessi. Io ti amo e ti voglio tanto bene. Colpa mia”.

Tommaso Zorzi è innamorato: “Sì, ed è un bono”

Incitato da Caterina Balivo, Iva Zanicchi ha poi chiesto a Zorzi se fosse innamorato. La risposta non ha lasciato dubbi: “Sì, sono innamorato. Lui com’è? Bono!”.

Chi è il fidanzato di Tommaso Zorzi

Il “bono” di cui ha parlato Tommaso Zorzi ha un nome ben preciso: Alex Di Giorgio. Si tratta del noto nuotatore italiano che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.

I due sono stati paparazzati lo scorso settembre a Pantelleria dal settimanale Chi, mentre si scambiavano effusioni in acqua. La relazione ha subito acceso il gossip.