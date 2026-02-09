Lo scorso 31 gennaio, Giulia Salemi è stata ospite di Tv Talk, dove ha svelato il motivo per cui, secondo la sua opinione, Mediaset non abbia continuato a puntare su di lei dopo l’esperienza come commentatrice social durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini.

Attualmente, l’ex gieffina è impegnata a The Cage – Prendi e scappa, programma in onda sul Nove, nel quale affianca Amadeus. Nel backstage del programma, Giulia Salemi ha risposto ad alcune domande sulla sua carriera e i suoi ricordi televisivi.

I primi passi in tv di Giulia Salemi

“Il primo programma in cui ho lavorato? Miss Italia, ma in quell’occasione ero una concorrente. Poi Pechino Express…”, ha raccontato.

Il programma che l’ha fatta innamorare della televisione

Da bambina, il programma che l’ha affascinata è stato Festivalbar: “Pagherei per riaverlo oggi e ovviamente per condurlo”, ha aggiunto.

Tra Pechino Express e Grande Fratello, qual è il più stressante?

Secondo Giulia Salemi, il più impegnativo è sicuramente il Grande Fratello Vip: “Pechino Express è massacrante fisicamente, ma il GF psicologicamente ti distrugge”.

Le crush televisive di Giulia Salemi

Rivelando le sue passioni da adolescente, l’influencer ha raccontato: “Ho avuto due crush da adolescente: Riccardo Scamarcio, quando uscì il film Tre metri sopra al cielo, e ovviamente Chuck Bass di Gossip Girl (Ed Westwick, ndr), che ho avuto anche modo di intervistare nel mio podcast, tutt’ora non ci credo. Che poi Scamarcio e Chuck Bass si assomigliano, li possiamo racchiudere con la parola ‘il malessere’”.