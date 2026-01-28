Chiara Cainelli, ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello, l’ultima condotta da Alfonso Signorini, ha recentemente rivelato ai suoi follower su Instagram di essersi sottoposta a un particolare intervento estetico.

La decisione sarebbe arrivata dopo le numerose critiche ricevute durante il suo percorso nella Casa del reality show di Canale 5.

Il racconto dell’ex gieffina su Instagram

Le parole di Chiara Cainelli riportate da IsaeChia: “Comunque ho deciso di sciogliere il mento perché io ho sempre avuto un doppio mento, ragazze. Fin da piccola è stata una mia fissa e con gli anni ho cercato di camuffarlo con il filler. Per quanto riguarda il davanti, riuscivo più o meno a camuffarlo, ma di lato si notava, quindi ho cercato una soluzione più permanente e non volevo continuare a fare filler. Ho deciso di scioglierlo”.

Chiara ha aggiunto che parlerà più nel dettaglio dell’intervento in futuro, una volta presa la decisione definitiva.

Le critiche ricevute al Grande Fratello

L’ex gieffina ha raccontato di aver sempre convissuto con il suo doppio mento, ma che l’esperienza al Grande Fratello ha accentuato le sue insicurezze: “In tutta onestà, ho sempre avuto il doppio mento fin da piccola. Da ragazzina non ci facevo troppo caso, speravo che maturando sparisse, ma non è successo: è proprio una questione di genetica”.

Dopo la partecipazione al programma televisivo, le critiche del pubblico si sono fatte pesanti: “Molto spesso mi hanno paragonato a un maiale o mi hanno chiamato Peppa Pig per il doppio mento. Inevitabilmente ho cominciato a farci caso e a odiarlo. Mi sentivo giudicata anche per strada, come se la gente ridesse di me”.

La riflessione di Chiara

Nonostante tutto, Chiara Cainelli ammette che i commenti negativi hanno influenzato le sue scelte: “Pensare che dei semplici commenti di persone che non conosco mi abbiano influenzato così tanto mi sembra ridicolo, però è la verità. È quello che succede a tutti noi: anche se cerchiamo di ignorare, alla fine finiamo per farci caso”.