Il caso Signorini continua a far discutere anche dopo lo stop imposto a Fabrizio Corona. Intorno a Falsissimo – Il Prezzo del Successo si moltiplicano commenti e prese di posizione, e tra le ultime voci a intervenire c’è Alba Parietti.

Ospite del podcast “Lo Sgabuzzino” di Riccardo Bocca, la conduttrice ha parlato apertamente delle accuse rivolte ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale Chi, rivelando anche alcuni retroscena personali legati al loro passato.

Alba Parietti su Alfonso Signorini: “Gli voglio bene, ma abbiamo litigato spesso”

Alba Parietti ha esordito dicendo di essere sinceramente dispiaciuta per ciò che Alfonso Signorini sta attraversando, pur ricordando come il loro rapporto sia stato spesso conflittuale, soprattutto negli anni ’90, quando lui muoveva i primi passi nel giornalismo di gossip.

“Quello che è capitato a Signorini mi rattrista, perché nonostante tutto gli voglio bene. Lo conosco da tanti anni, da quando era ancora un cronista e cercava lo scoop”.

La conduttrice ha raccontato un episodio emblematico di quel periodo, quando si ritrovò il giornalista davanti casa sua nel tentativo di ottenere una notizia: “Una mattina me lo sono ritrovato in giardino. All’epoca cercava la notizia a tutti i costi”.

“Mancanza di rispetto e di tatto”: le accuse di Alba Parietti

Nel corso della chiacchierata, Alba Parietti non ha nascosto le critiche verso il modo di fare giornalismo di Signorini, accusandolo di aver spesso superato i limiti del rispetto personale: “Gli ho rimproverato la mancanza di tatto verso le vicende private, anche nei confronti di Stefano Bonaga quando ci siamo lasciati. Usava la notizia come gli faceva comodo, rincorrendo il titolo più che la verità”.

“Una volta in particolare mi ha ferita”: il caso Lambert

Uno degli episodi più dolorosi ricordati da Alba Parietti riguarda la fine della sua relazione con Christopher Lambert. In quell’occasione, Alfonso Signorini avrebbe dato spazio solo a una versione dei fatti: “Quando mi sono lasciata con Lambert, lui è andato a cercarlo e ha intervistato i suoi amici. Io volevo che emergesse la verità, ma non è stato così. Quella versione non corrispondeva ai fatti e mi ha ferita molto”.

Il parere sul Caso Signorini e Fabrizio Corona

Parlando dell’attuale caso Signorini, Alba Parietti ha ammesso di essersi informata solo parzialmente, per una sorta di repulsione verso quello che definisce “voyeurismo mediatico”.

“Ho visto qualche video di Antonio Medugno e letto alcune dichiarazioni degli avvocati di Signorini”. La conduttrice ha però criticato l’editoriale di Alfonso Signorini sul valore del silenzio: “Se fossi stata in lui non avrei scritto nulla. Avrei fatto silenzio e basta. Ci sono i giudici e faranno giustizia loro”.

Carriera, compromessi e talento: la riflessione finale di Alba Parietti

La conversazione con Riccardo Bocca si è chiusa con una riflessione più ampia sul successo e sui compromessi nel mondo dello spettacolo. Alba Parietti ha spiegato di non giudicare chi sceglie scorciatoie, ma di non averle mai percorse personalmente.

“Tutti vogliono arrivare in alto, nessuno sogna di fare l’attore sottopagato. Per arrivare al top molti sono disposti a tutto, c’è un compratore e un comprato. Ma senza talento non vai da nessuna parte”.

E ha concluso: “Io mi sento fuori da queste trattative. Tutto quello che ho l’ho guadagnato”.