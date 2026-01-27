Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare un rumor riguardante un presunto flirt per Sophie Codegoni. La nota influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, reduce dalla fine della burrascosa relazione con Alessandro Basciano, sarebbe stata avvistata insieme a un calciatore italiano che milita all’estero.

Il gossip lanciato da Deianira Marzano

A far esplodere la voce è stata una segnalazione anonima inviata a Deianira Marzano, una delle esperte di cronaca rosa più seguite sui social. Secondo quanto riportato:

“Ti scrivo restando anonima perché conosco personalmente Guglielmo Vicario. Posso dirti con certezza che in questo periodo si sta frequentando con Sophie Codegoni”.

Il calciatore in questione è Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, club di Premier League.

I viaggi a Londra che alimentano i sospetti

L’indiscrezione sembrerebbe trovare conferma in alcuni dettagli notati dai fan più attenti. Negli ultimi mesi, infatti, Sophie Codegoni è stata più volte a Londra, città in cui attualmente vive e gioca Vicario. Questi spostamenti hanno ulteriormente alimentato le voci sul loro presunto legame sentimentale.

La smentita di Sophie Codegoni

Nelle ultime ore, Sophie Codegoni ha voluto chiarire la situazione sui social: “Ci sono delle belle novità a livello lavorativo e personale, e per personale non intendo fidanzati, ma quando mai? Da un lato questa cosa che ogni settimana mi trovano un fidanzato mi fa ridere, ma dall’altro mi dà fastidio perché sono una ragazza seria e sono una mamma, non una che cambia fidanzati ogni sette giorni. Per me la parola fidanzato è estremamente seria”.