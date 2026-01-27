In mezzo a una delle contese giudiziarie italiane più seguite del momento, il format web “Falsissimo” di Fabrizio Corona continua a generare enorme interesse online. Ieri – nel pieno della disputa legale con Alfonso Signorini – il video ha registrato un’impennata di visualizzazioni, superando 1,6 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore.

Il 26 gennaio 2026, un nutrito gruppo di ex gieffini si è ritrovato a casa di Matilde Brandi per una festa di compleanno. “Io li invito i miei amici però capito? Poi si buttano tutti sul divano”, ha esordito la showgirl classe 1969, nota per programmi come Buona Domenica, Domenica In, GFVip20 e L’Isola dei Famosi.

Tra i presenti Pamela Prati, Milena Miconi, Stefania Orlando, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, tutti amici di Alfonso Signorini, comodamente sdraiati sul divano mentre guardavano “Falsissimo” di Fabrizio Corona.

La battaglia legale tra Signorini e Corona

Il fatto ha un effetto particolare: tra l’ex re dei paparazzi e il conduttore Mediaset (attualmente autosospeso) è in corso una battaglia legale delicata.

Ieri mattina, il giudice del Tribunale civile di Milano, Roberto Pertile, ha accolto il ricorso d’urgenza di Signorini, ordinando a Corona di “rimuovere immediatamente tutti i video e i contenuti relativi a Signorini”. Di conseguenza, Corona è andato in onda senza parlare del presentatore né del presunto “sistema”, rispettando le indicazioni del giudice.

Le accuse e le denunce in corso

La vicenda riguarda una presunta inchiesta di Fabrizio Corona da cui è partita poi la denuncia dell’ex gieffino Antonio Medugno. Ne è seguita l’iscrizione nel registro degli indagati di Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione.

Parallelamente, Corona è stato denunciato per revenge porn. La vicenda resta ancora aperta e il futuro del caso è al momento incerto.