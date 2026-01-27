Nella puntata di Falsissimo, pubblicata lunedì 26 gennaio e intitolata “Il prezzo del successo – parte finale”, Fabrizio Corona sceglie di ignorare – in parte - l’ordinanza del giudice del Tribunale di Milano, tornando a parlare pubblicamente di Alfonso Signorini e allargando le sue accuse all’intero “sistema Mediaset”.

Secondo l’ex re dei paparazzi, l’azienda non avrebbe preso le distanze dal conduttore del Grande Fratello per il timore di presunti “segreti” che Signorini conoscerebbe sulla famiglia Berlusconi, in particolare su Pier Silvio Berlusconi e Marina Berlusconi.

La sfida al tribunale e le nuove accuse contro Alfonso Signorini

Nonostante il rischio di sanzioni per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, Corona ha ribadito la propria versione sui presunti illeciti che coinvolgerebbero Alfonso Signorini e Alessandro Piscopo.

L’ex re dei paparazzi sostiene di aver solo “congelato” i materiali più sensibili, in attesa dell’esito del ricorso legale. Spiega infatti cosa avrebbe dovuto mostrare nella puntata originaria: “Le chat esclusive tra Medugno e Piscopo che confermano i suoi reati, l’intervista al secondo ragazzo che l’ha denunciato, quella a un altro ragazzo che vuole denunciare, l’intervista a Alex Migliorini con foto e chat”.

Secondo Corona, questi contenuti sarebbero ancora in suo possesso: “Per ora è tutto conservato. Ve lo faremo vedere un’altra volta perché vinceremo il ricorso e lo pubblicheremo”.

Il ruolo di Mediaset e i presunti segreti sui Berlusconi

Nel corso della puntata, Corona ha spiegato perché, a suo dire, Mediaset continuerebbe a sostenere Signorini: “Conosce tutto di loro. Perché Mediaset si schiera dalla parte di Signorini? Perché ha in mano tutti i loro segreti, sia di Marina che di Pier Silvio”.

Accuse gravi, che al momento restano dichiarazioni unilaterali e non confermate da fonti ufficiali.

Barbara D’Urso, Maria De Filippi e i presunti equilibri di potere

La puntata ha poi affrontato uno dei temi più discussi della tv italiana: il licenziamento di Barbara D’Urso e il suo allontanamento da Mediaset.

Secondo Fabrizio Corona, dietro la rottura ci sarebbero stati problemi mai risolti con Maria De Filippi: “Tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso c’erano stati problemi dietro le quinte. Maria le faceva la guerra, le impediva di avere gli stessi ospiti nella stessa puntata”.

Corona sostiene inoltre che D’Urso facesse firmare agli ospiti liberatorie con penali elevate, per evitare riferimenti ai programmi di De Filippi.

La testimonianza dell’ex opinionista Mediaset

A supporto di questa ricostruzione, durante la puntata è intervenuta al telefono una donna presentata come ex opinionista Mediaset: “Firmavamo un documento in cui assicuravamo che non avremmo mai parlato dei programmi di Maria De Filippi e dei personaggi dei suoi show. Da lì sono nati i suoi problemi”.

Anche in questo caso, si tratta di testimonianze non verificate.

Il mancato approdo in Rai e il presunto veto di Marina Berlusconi

Infine, Corona ha parlato del mancato ingresso di Barbara D’Urso in Rai, attribuendolo a un presunto intervento diretto di Marina Berlusconi: “La Rai è lottizzata, dipende da questioni politiche. Marina, essendo capa Forza Italia, chiama e dice che Barbara lì non può lavorare”.

La donna intervenuta in trasmissione ha confermato questa versione: “Il veto in Rai l’ha messo Marina Berlusconi. Lo so per certo da persone che lavorano lì. Nomi apicali della politica, della Rai e di Mediaset hanno cercato di farla ragionare, ma non c’è stato verso. Milly Carlucci è stata l’unica che ha potuto fare qualcosa”.