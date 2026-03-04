A cura della Redazione

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il prossimo 17 marzo su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione. In studio, nel ruolo di opinioniste, ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, pronte a commentare dinamiche, strategie e colpi di scena del reality più seguito della rete.

Lucia Ilardo: da Temptation Island al Grande Fratello Vip

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza spicca quello di Lucia Ilardo, ex protagonista di Temptation Island, che secondo i rumor potrebbe varcare la celebre porta rossa della Casa.

A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha confermato come Lucia Ilardo sia tra le possibili concorrenti della nuova edizione del reality.

Il pubblico ha conosciuto Lucia durante l’ultima stagione di Temptation Island, dove aveva partecipato insieme all’allora fidanzato Rosario Guglielmi per mettere alla prova la loro relazione. Nonostante qualche momento di complicità durante il programma, la coppia si è poi separata definitivamente lontano dalle telecamere.

Il colpo di scena a Uomini e Donne

Dopo la rottura, Rosario Guglielmi ha tentato l’avventura come tronista a Uomini e Donne, ma la sua esperienza è durata pochissimo.

A cambiare tutto è stata proprio Lucia Ilardo, che ha confessato di aver rivisto l’ex e trascorso una notte con lui poco prima dell’inizio ufficiale del percorso televisivo. Questa rivelazione ha portato alla conclusione lampo del trono di Rosario.

Shopping con Lorenzo Spolverato: amicizia o flirt?

Archiviata la storia con Rosario Guglielmi, Lucia Ilardo sembrerebbe pronta a una nuova avventura televisiva. Recentemente, sarebbe stata avvistata insieme all’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Lorenzo Spolverato.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, i due sono stati visti mentre facevano shopping in un centro commerciale di Rozzano, tra sorrisi e complicità. L’esperta di gossip li ha definiti addirittura “piccioncini”, lasciando intendere che tra loro potrebbe esserci più di una semplice amicizia.

Dopo le voci e le segnalazioni, Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato hanno risposto con un video: conferma di un flirt in corso o un modo ironico per sostenere che si tratta di una semplice amicizia?