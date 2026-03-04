A cura della Redazione

Mancano meno di due settimane al ritorno del Grande Fratello Vip: il debutto è previsto per martedì 17 marzo 2026. Per ora, le uniche certezze ufficiali riguardano la conduzione e il pannello di opinioniste: alla guida torna Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Nonostante Mediaset non abbia ancora svelato ufficialmente il cast dei concorrenti, arriva una conferma inaspettata dalla Rai. Nel corso di una puntata de La Vita in Diretta, il giornalista Alberto Matano ha accidentalmente anticipato il nome di una futura gieffina: Alessandra Mussolini.

L’ex deputata e personaggio televisivo era ospite per commentare il Festival di Sanremo e la vittoria di Sal Da Vinci quando Matano, scherzando, ha accennato a una sua prossima “nuova avventura” fuori dallo studio. Per evitare di confermare lo spoiler, Mussolini ha reagito con ironia, alzandosi e canticchiando il ritornello di Per Sempre Sì: “Io e te accussì, sarà per sempre sì”.

GF Vip 2026: edizione più breve di sempre

Nonostante l’assenza della Mussolini da La Vita in Diretta, non sarà prolungata: questa edizione del GF Vip sarà infatti la più corta di sempre, con una durata prevista di solo 6 settimane.

Il cast del GF Vip 2026

Questi sono i nomi dei concorrenti anticipati dall’esperta di gossip Deianira Marzano: