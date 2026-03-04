A cura della Redazione

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via il prossimo 17 marzo, con Ilary Blasi alla conduzione. In studio, nel ruolo di opinioniste, ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, pronte a commentare dinamiche e colpi di scena del reality più seguito di Canale 5.

Tra i nomi che circolano con insistenza nelle ultime ore spicca quello di Lucia Ilardo, ex protagonista di Temptation Island, pronta – secondo i rumor – a varcare la celebre porta rossa.

Lucia Ilardo: da Temptation Island al Grande Fratello Vip

A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rivelato come Lucia Ilardo sarebbe tra le concorrenti della nuova edizione del reality.

Il pubblico ha conosciuto Lucia durante l’ultima stagione di Temptation Island, dove aveva partecipato insieme all’allora fidanzato Rosario Guglielmi per mettere alla prova la loro relazione e capire se fosse pronta a evolversi in una convivenza.

Durante il programma sembrava che i due avessero trovato un punto d’incontro, ma lontano dalle telecamere la situazione si è complicata fino alla rottura definitiva.

Il colpo di scena a Uomini e Donne

Dopo la fine della relazione, Rosario Guglielmi è approdato a Uomini e Donne come tronista. Tuttavia, la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi è durata pochissimo.

A cambiare tutto è stata proprio Lucia Ilardo, che ha contattato la redazione per rivelare di aver rivisto l’ex e di aver trascorso una notte con lui dopo la registrazione del video di presentazione da tronista e poche ore prima dell’inizio ufficiale del percorso televisivo. Una confessione che ha portato alla conclusione lampo del trono.

Shopping con Lorenzo Spolverato: amicizia o qualcosa di più?

Archiviata la storia con l’ex tronista, Lucia sembrerebbe ora pronta a una nuova avventura televisiva. In vista del possibile ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, avrebbe trascorso del tempo con un ex concorrente molto discusso del reality show di Canale 5: Lorenzo Spolverato.

All’epoca della sua partecipazione, il modello milanese aveva fatto parlare per la relazione con Shaila Gatta e per alcuni suoi atteggiamenti ritenuti sopra le righe, dividendo il pubblico tra sostenitori e detrattori.

Secondo quanto riportato ancora da Deianira Marzano, Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato sarebbero stati avvistati insieme in un centro commerciale di Rozzano mentre facevano shopping. I due, ignari di essere ripresi da alcuni fan, si aggiravano tra i negozi tra sorrisi e complicità.

L’esperta di gossip li ha definiti addirittura “piccioncini”, lasciando intendere che tra loro potrebbe esserci più di una semplice amicizia. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali.

Grande Fratello Vip 2026: la Casa svelerà la verità?

Se la partecipazione di Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip venisse confermata, il reality potrebbe diventare il palcoscenico perfetto per chiarire la natura del rapporto con Lorenzo Spolverato.

Tra indiscrezioni, ritorni di fiamma e possibili nuove storie d’amore, la nuova edizione promette scintille ancora prima di iniziare. E il pubblico è già pronto a seguire ogni sviluppo, dentro e fuori la Casa.