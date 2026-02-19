I gossip e le notizie attorno al Grande Fratello Vip non si fermano. Anche ora che Alfonso Signorini è definitivamente uscito di scena, i pettegolezzi sulla nuova edizione del reality di Mediaset continuano a moltiplicarsi.

Nonostante Ilary Blasi non abbia mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sui concorrenti, ogni giorno emergono nuove indiscrezioni sui VIP pronti a entrare nella casa più spiata d’Italia.

Lista concorrenti GF Vip: cosa c’è di vero?

Solo pochi giorni fa è circolata online una lista ufficiosa di 15 possibili concorrenti del Grande Fratello Vip, ma nel giro di poche ore si è capito che solo alcuni nomi potrebbero essere realmente in trattativa.

La produzione mantiene il massimo riserbo, alimentando così l’interesse del pubblico e l’attenzione dei media. Ed è proprio questa incertezza a rendere il reality uno dei temi più discussi del momento su blog, social e portali di spettacolo.

Costantino Vitagliano escluso dal GF Vip?

L’ultima indiscrezione riguarda Costantino Vitagliano. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, l’ex volto di Uomini e Donne si sarebbe candidato per partecipare al Grande Fratello Vip, ma avrebbe ricevuto un secco “no” direttamente da Ilary Blasi.

Opinionisti: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ci saranno?

Tra i nodi ancora da sciogliere c’è quello degli opinionisti. I nomi di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici circolano con insistenza, ma non è mai arrivata un’ufficialità. La loro presenza potrebbe rappresentare una svolta importante nel taglio del programma, garantendo un mix di commento pungente e autorevolezza.

Quando inizia il Grande Fratello Vip?

L’unica certezza, almeno per ora, sembra essere la presunta data di partenza: 17 marzo. Con l’avvicinarsi del debutto, è probabile che nelle prossime settimane emergano nuovi dettagli su cast, opinionisti e possibili colpi di scena.