Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono tra le coppie più chiacchierate nate nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, i due hanno deciso di lasciare insieme lo studio del dating show di Maria De Filippi per vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

Nelle ultime registrazioni, la coppia è tornata nel programma per aggiornare il pubblico sull’andamento della relazione, regalando un momento emozionante: Roberto ha fatto la proposta di matrimonio ad Agnese, sorprendendola davanti a tutti.

Dalla conoscenza interrotta al grande amore

Il percorso di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo non è stato lineare. In un primo momento, la loro frequentazione si era interrotta a causa di altre conoscenze, in particolare quella di Agnese con Federico Mastrostefano, con cui la dama aveva vissuto un rapporto intenso e turbolento.

Nonostante la pausa, tra Agnese e Roberto l’interesse non si è mai spento. Dopo essersi riavvicinati, hanno scelto di lasciare il programma insieme per costruire qualcosa di più solido nella vita reale.

Capodanno “piatto” ma amore alle stelle

Intervistati dalla rivista ufficiale del programma, i due hanno raccontato alcuni retroscena della loro quotidianità. Agnese ha svelato un aneddoto curioso: il loro Capodanno non è stato esattamente memorabile.

Roberto, complice un forte raffreddore, si è addormentato intorno alle 23, lasciando Agnese a guardare i fuochi d’artificio mentre lui russava serenamente. Un episodio raccontato con ironia che dimostra la complicità della coppia anche nei momenti più semplici.

Intesa mentale e passione fuori dagli schemi

Agnese e Roberto hanno confessato di essere profondamente coinvolti, sia dal punto di vista mentale che fisico. La loro intesa si basa su un modo di vivere la passione meno convenzionale: amano sorprendersi, uscire dagli schemi e vivere il desiderio anche in contesti non ordinari.

Agnese ha dichiarato di non annoiarsi mai con il suo compagno e di condividere con lui l’amore per le esperienze poco convenzionali. Non temono la distanza e affrontano la relazione con maturità e consapevolezza.

Gelosia e messaggi indesiderati

Tra i due, il più geloso sembra essere Roberto. Tuttavia, Agnese ha rivelato che il compagno riceverebbe spesso foto indecenti da parte di donne che tentano di mettersi tra loro. Un dettaglio che non sembra però incrinare la solidità della coppia, oggi più unita che mai.

Il pensiero su Federico Mastrostefano

Parlando del passato, Agnese ha raccontato di aver sentito Federico dopo l’uscita dal programma. Nonostante le difficoltà vissute insieme, gli ha augurato il meglio, sperando che possa trovare una donna semplice e con forti valori, capace di aiutarlo a costruire finalmente una relazione stabile.

Fiori d’arancio in arrivo?

Roberto vive la relazione giorno per giorno, ma non nasconde il desiderio di un futuro importante con Agnese. Il suo sogno? Vederla presto con l’abito bianco. Dopo la proposta in studio, i fan di Uomini e Donne attendono ora di conoscere la data delle nozze. Una storia nata sotto i riflettori che sembra pronta a trasformarsi in un matrimonio da favola.