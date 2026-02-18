Nella puntata di mercoledì 18 febbraio di Uomini e Donne torna in studio una delle coppie più amate di questa stagione: Agnese e Roberto. Il loro ritorno nel dating show di Maria De Filippi regala al pubblico un momento destinato a restare tra i più emozionanti dell’anno.

Roberto sorprende Agnese: proposta di matrimonio in studio

A poco più di due mesi e mezzo dal loro fidanzamento, Roberto decide di compiere un passo inaspettato: chiedere ad Agnese di diventare sua moglie proprio al centro dello studio.

Già durante la loro ultima ospitata, il cavaliere – incalzato dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari – aveva espresso senza esitazioni il suo forte coinvolgimento.

“Voi mi state chiedendo se voglio uscire con lei? Tutta la vita”, aveva dichiarato, spiegando di aver aspettato il momento giusto per offrirle un’uscita “da principessa”, come riteneva meritasse.

“Se lei ha bisogno di sentimenti da parte mia per uscire da qua, ci sono tutti”.

La lettera d’amore che commuove lo studio

Questa volta, però, Roberto va oltre. Con la voce carica di emozione, legge una lettera che è una vera e propria dichiarazione d’amore: “Agnese, il mio amore per te cresce ogni giorno. Mi rende una persona migliore, mi fa sentire nel posto giusto e mi fa desiderare un futuro insieme”.

Poi, dopo un attimo di silenzio che tiene tutti con il fiato sospeso, si inginocchia davanti a lei e aggiunge: “Per questo, oggi, non voglio solo dirti quel che provo, ma voglio chiederti una cosa”.

A quel punto, estrae l’anello e le chiede di sposarlo.

La risposta di Agnese: un sì emozionante

La reazione di Agnese è immediata e carica di sentimento. Visibilmente commossa, si inginocchia a sua volta, lo bacia e pronuncia un sì pieno e convinto. Lo studio esplode in un lungo applauso, mentre il pubblico e gli opinionisti assistono a uno dei momenti più romantici della stagione di Uomini e Donne.