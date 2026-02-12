Domenico D’Alterio è stato tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, l’ex gieffino partenopeo ha ripercorso la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, parlando dell’attuale rapporto con Valentina Piscopo e commentando le coppie nate durante il reality di Canale 5.

Il rapporto con Valentina Piscopo dopo il Grande Fratello

Nel corso dell’intervista, Domenico D’Alterio ha accennato anche alla situazione con l’ex compagna Valentina Piscopo, lasciando intendere che il percorso nel reality abbia inevitabilmente cambiato gli equilibri personali. L’ex finalista ha ribadito di essere orgoglioso del cammino fatto e di aver vissuto un’esperienza intensa sia dal punto di vista umano che professionale.

Le coppie del Grande Fratello: il parere di Domenico D’Alterio

Spazio poi ai commenti sulle relazioni nate all’interno della Casa.

Jonas e Anita: “Forte alchimia, belli da vedere”

Su Jonas e Anita, Domenico ha speso parole di grande stima, definendoli una coppia con “una forte alchimia” e “belli da vedere”. Secondo l’ex gieffino, tra i due c’è una sintonia evidente che potrebbe consolidarsi anche lontano dalle telecamere.

Rasha e Omer: “Favolosi, ma con qualche dubbio”

Parlando di Rasha e Omer, D’Alterio li ha descritti come “favolosi”, pur ammettendo qualche dubbio sulla compatibilità caratteriale nel lungo periodo. Un rapporto intenso, ma che dovrà superare la prova della quotidianità.

Grazia e Mattia: la coppia inaspettata

Infine, su Grazia e Mattia, ha parlato di una coppia inaspettata ma riuscita. Un’unione nata quasi in sordina, ma che con il tempo ha conquistato il pubblico del Grande Fratello.

Il nuovo Grande Fratello Vip 2026: le parole di Domenico D’Alterio

L’ex concorrente si è sbilanciato anche sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a marzo 2026 in prima serata su Canale 5.

“È giusto che il GF vada in onda nonostante quello che è successo. È un programma che dà lavoro a tante persone. Spero che questa edizione darà ottimi risultati, c’è tanto lavoro dietro”.

Domenico ha poi difeso la sua edizione, respingendo le critiche: “Io non penso che la nostra non ha funzionato. Eravamo tutte persone senza esperienza, quindi penso che tutto sommato sia andata bene. Io sono arrivato in finale, sono fiero del percorso che ho fatto. Sono stato uno dei protagonisti”.