Tra i protagonisti più chiacchierati della diciannovesima edizione del Grande Fratello, Domenico D’Alterio torna a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ospite di Casa Lollo, l’ex gieffino campano ha ripercorso i momenti più intensi del reality, soffermandosi soprattutto sul triangolo sentimentale che lo ha visto coinvolto con Benedetta Stocchi e Valentina Piscopo.

Il triangolo con Benedetta e Valentina: “Non mi sono sentito una vittima”

Durante l’intervista, Domenico D’Alterio ha voluto chiarire definitivamente la sua situazione sentimentale. Se dentro la Casa il rapporto con Benedetta Stocchi e Valentina Piscopo aveva generato tensioni e dibattiti, oggi le cose sembrano essersi ridimensionate.

“Ad oggi sono single, ma io e Valentina abbiamo un rapporto in standby. Ci stiamo ritrovando. In questi mesi abbiamo capito tante cose grazie anche a quello che è successo al GF”, ha spiegato.

Domenico ha sottolineato di non aver mai vissuto quella fase come un momento di debolezza: “Non mi sono sentito una vittima. Lo rifarei assolutamente, e farei anche altri reality. Mi sono messo in gioco e fuori ho avuto un ottimo riscontro”.

C’è però un piccolo rammarico: “Avrei preferito si parlasse più di me che del rapporto con Benedetta e Valentina”.

Le coppie nate nella Casa del Grande Fratello 19

L’ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, ha visto nascere diverse coppie che continuano a far parlare anche a telecamere spente. A tal proposito, Domenico D’Alterio non si è sottratto a un commento sui suoi ex compagni di avventura.

Su Jonas e Anita ha speso parole di stima, definendoli una coppia con “una forte alchimia” e “belli da vedere”. Per quanto riguarda Rasha e Omer, li ha descritti come “favolosi”, pur ammettendo qualche dubbio sulla compatibilità caratteriale nel lungo periodo. Infine, su Grazia e Mattia, ha parlato di una coppia inaspettata ma riuscita.