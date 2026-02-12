Helena Prestes e Javier Martinez saranno nuovamente ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare il loro primo anno di relazione. Il 7 febbraio, la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno festeggiato il loro anniversario, consolidando una storia d’amore nata sotto i riflettori della Casa del Grande Fratello. L'appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio a partire dalle ore 15,30.

Una relazione che, dopo l’esperienza televisiva, ha continuato a crescere lontano dalle telecamere, conquistando sempre più fan grazie alla loro complicità e naturalezza.

La dedica romantica di Helena Prestes a Javier Martinez

Per celebrare il loro anniversario, Helena Prestes ha condiviso sui social una dedica intensa e romantica rivolta a Javier Martinez, che ha emozionato fan e follower: "Un anno insieme amore mio, oggi celebriamo un anno insieme e mi sento davvero felice di essere arrivata qui con te. Ogni giorno ho percepito la tua dolcezza, quella che non cambia mai, e ogni volta che torno tra le tue braccia mi sento al sicuro, protetta, a casa. Dopotutto, capisco che non c’è niente di più bello che stringerti e sapere di averti come partner. Amo i nostri progetti per il futuro e i nostri segreti, le nostre confidenze. Sono felice di ogni decisione che abbiamo preso e che ci dedichiamo a costruire. Avere te nella mia vita è la cosa migliore che potessi desiderare. Buon anniversario a noi".

Prossima apparizione televisiva: Celebrity Chef

Ma le sorprese per i fan non finiscono qui. Dopo settimane di indiscrezioni e cambi di programmazione, Helena Prestes e Javier Martinez saranno protagonisti di una nuova puntata di Celebrity Chef, in onda lunedì 16 febbraio alle 20:20 su Tv8.

Un appuntamento molto atteso dal pubblico e dal fandom degli Helevier, pronti a seguire la coppia in una veste completamente nuova e divertente.