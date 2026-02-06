Abbiamo conosciuto Alfonso D’Apice nel 2024, nel corso dell’edizione autunnale di Temptation Island, alla quale aveva partecipato insieme all’allora fidanzata Federica Petagna, con cui era legato da circa otto anni. Nonostante le difficoltà emerse nel villaggio delle tentazioni, i due erano usciti dal programma di Canale 5 insieme, salvo poi dirsi definitivamente addio poco tempo dopo.

Il destino, però, li ha portati a rincontrarsi nella Casa del Grande Fratello, dove entrambi hanno preso parte come concorrenti. Durante l’esperienza nel reality, Federica ha vissuto una relazione – oggi conclusa – con Stefano Tediosi, tentatore conosciuto dopo la fine della storia con D’Apice.

Diverso invece l’epilogo per Alfonso: proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia ha conosciuto Chiara Cainelli, con la quale è nato un amore che si è rivelato solido e duraturo. La coppia ha infatti festeggiato da poco un anno di relazione, continuando a condividere momenti di quotidianità e complicità sui social.

Il trapianto di capelli di Alfonso D’Apice

Nelle ultime ore, Alfonso D’Apice è tornato a far parlare di sé per una scelta estetica importante. L’ex gieffino ha infatti deciso di sottoporsi a un trapianto di capelli.

A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso Alfonso, che attraverso alcune Instagram Stories ha mostrato il suo aspetto subito dopo l’intervento