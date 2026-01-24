Micol Incorvaia, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite del podcast No Lies, dove ha raccontato della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, della storia d’amore con Edoardo Tavassi e di un retroscena legata a Edoardo Donnamaria. Ecco le sue parole riportate da IsaeChia.

Il percorso personale nella Casa

Micol Incorvaia ha spiegato come l’amore abbia influenzato il suo percorso nel reality: “Mi sono tanto concentrata a vivermi l’amore, questa cosa mi ha un po’ distolto l’attenzione dal vivermi il gioco. A volte, infatti, penso di essere riconoscibile proprio per via della coppia e non come essere umana, cioè capito, come persona, come persona. E questa cosa mi dispiace perché avrei avuto tanto, tanto, tanto da dare. Molto di più, molto meglio, però vabbè, non è mai stata la mia prima volta pure in televisione, quindi anzi”.

L’amore con Edoardo Tavassi

Durante il Grande Fratello Vip, Micol ha trovato l’amore con Edoardo Tavassi, con cui è felicemente fidanzata. Riguardo alla nascita della loro storia, ha dichiarato: “Edoardo continua a sostenere che io mi sia innamorata sin dal primo momento, non è andata esattamente così. Mi sono legata dal primo momento, ma proprio dal primo istante a lui. Da lì in poi nasce questa stima pazzesca, questa voglia folle di passare tutto il mio tempo lì con lui. Comincia a diventare da subito fondamentale nel mio percorso. Quando lui comincia a farmi capire di essere interessata a me, io faccio forse un pochino un passo indietro. Lui a quel punto si allontana e io lì soffro maledettamente perché mi rendo conto che qualcosa sta cominciando a smuoversi dentro di me. Non ho mai vissuto l’amore vero, profondo, folle che provo oggi e che non avevo mai provato prima da allora. Quindi pian pianino in punta di piedi mi avvicino a lui che capisce subito, si riavvicina a me e poi da quel momento in poi ho capito che basta, purtroppo stavo sbarellando e poi mi sono decisa a lanciarmi”.

Progetti futuri: matrimonio e figli

Parlando dei loro desideri futuri, di figli e di matrimonio, Micol ha spiegato: “Certo che lo vorrei. So anche come si devono chiamare, il nome del maschio e il nome della femmina, perché saranno due e basta. Certo, voglio assolutamente un figlio, ne ho parlato di questo, anche del matrimonio, che a dire il vero non penso sia la priorità in questo momento. Preferirei avere un figlio, non in questo momento però, non in questo momento perché è un momento di crescita personale e lavorativa. Vogliamo prima sentirci sicuri di noi, che sicuramente desideriamo tantissimo, ma che non è adesso. Tra due anni? Speriamo, no, non lo so, non voglio fare pronostici che poi portano sfiga. Non mi sento neanche così brava a badare a me stessa per il momento, quindi ho bisogno di fare ancora quel piccolo passettino”.

Retroscena sul Grande Fratello Vip

Micol Incorvaia ha raccontato anche com’è stata contattata dalla produzione: “Io sapevo già da prima che sarebbe entrato Edoardo Donnamaria, che oggi è un mio caro amico, ma che ai tempi era stata una persona che avevo frequentato. Alfonso Signorini sapeva anche di questa cosa, nel video di presentazione Edoardo aveva accennato a questa situazione. Ai tempi mi aspettavo che qualcosa sarebbe successo. Qualche settimana dopo mi hanno chiamata proprio per entrare dentro la casa. In quel momento io stavo facendo aperitivo con dei miei amici, a casa del mio migliore amico, ero un po’ sbronza. Loro mi chiamano, ‘ciao sono della redazione’, io non stavo capendo più niente, ero mezza brilla. Non è mai stata una mia velleità, un mio sogno, quello di entrare all’interno di un reality, però quando è successo ho detto ‘wow, sì, lo voglio fare, non vedo l’ora’, ma anche solo come esperienza personale, ma anche senza le telecamere”.