A cura della Redazione

Con l’arrivo in città del Festival, Sanremo si è trasformata un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Artisti, influencer, giornalisti e turisti hanno invaso la città ligure per vivere l’atmosfera unica che si respira durante la cosiddetta “settimana santa”. Ma se di giorno il ritmo è serrato tra prove e interviste, di notte la festa non si ferma — e non tutti sembrano gradire.

Elettra Lamborghini contro i “festini bilaterali” a Sanremo

Tra i protagonisti di questa edizione c’è Elettra Lamborghini, che ha raccontato sui social una disavventura notturna che sta facendo discutere. L’artista, che soggiorna all’Hotel De Paris, ha trascorso una notte insonne a causa della musica ad alto volume proveniente da alcune feste organizzate in città.

“Tesoro dovete smettere con questi festini”, ha dichiarato ironicamente durante un siparietto con Laura Pausini, che le ha consegnato i fiori dopo l’esibizione chiedendole un commento sulla notte agitata.

La replica di Elettra è diventata subito virale: “Stasera se non smettono vado lì con il megafono e le pantofole e li faccio smettere. Ci sono troppi festini bilaterali!”.

Musica fino alle 4 del mattino: la denuncia sui social

Già nella notte di martedì, alle 3:15, la cantante si era sfogata su X con un appello diretto agli organizzatori: “Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiamo noi cantanti di Sanremo. Vi prego, la musica è devastante!”.

Secondo quanto riportato nelle sue Instagram Stories, la musica arriverebbe da una struttura situata nei pressi dell’albergo nel quale alloggia Elettra, dove sarebbero in corso eventi e party legati al Festival.

“Ho dormito 3 ore questa notte… il pavimento vibra da quanto è forte la musica”, ha raccontato l’artista, spiegando di essere arrivata sul palco esausta dopo mesi di preparazione.

Sanremo tra glamour e polemiche

Il Festival di Sanremo non è solo musica e spettacolo televisivo, ma anche eventi collaterali, feste private e appuntamenti esclusivi organizzati da brand e sponsor. Tuttavia, il caso sollevato da Elettra Lamborghini riaccende il dibattito sull’equilibrio tra divertimento e rispetto per chi lavora intensamente durante la settimana festivaliera.

“Se volete fare dei rave fino alle 6 del mattino affittate una discoteca!” ha scritto la cantante, sottolineando come molti artisti abbiano bisogno di riposare per affrontare prove, interviste ed esibizioni in diretta nazionale.