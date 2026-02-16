Il trono di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne sembra avvicinarsi a un momento di svolta. Quello che finora è stato uno dei percorsi meno fortunati del programma potrebbe infatti subire un nuovo scossone a causa di una segnalazione clamorosa che coinvolge uno dei pochi corteggiatori rimasti.

Negli ultimi mesi, Sara ha faticato a trovare la persona giusta. Molti corteggiatori hanno già abbandonato il programma, e solo da poco sono arrivati nuovi volti. Tra questi, sembrava essersi creata una certa alchimia con Alessio, amico dell’altro tronista Ciro Solimeno. Ma proprio su di lui è piombata una segnalazione che rischia di rimettere tutto in discussione.

La testimonianza che scuote il trono

A far esplodere il caso è stato il noto insider Lorenzo Pugnaloni, che ha condiviso la testimonianza di una ragazza che sostiene di essere stata un’ex frequentazione di Alessio. La giovane, chiedendo di restare anonima, racconta di averlo visto fino a pochi giorni prima della prima registrazione di Uomini e Donne.

Secondo quanto dichiarato, Alessio sarebbe sparito per un paio di giorni proprio perché contattato dalla redazione. Dopo quel periodo di silenzio, i due si sarebbero risentiti e lui le avrebbe proposto di continuare a vedersi anche durante il percorso nel programma. La ragazza, però, avrebbe rifiutato, decidendo di interrompere definitivamente i rapporti.

Dubbi e sospetti sul percorso di Sara

A rendere ancora più delicata la vicenda ci sono le parole della stessa ragazza, che ipotizza un possibile accordo tra Alessio e Ciro Solimeno: “Dopo tutto quello che ho letto dalle varie segnalazioni, mi viene da pensare che magari ci sia stato un accordo con lei tramite Ciro. Tutto è possibile”.

Pugnaloni ha riportato anche la trascrizione dei messaggi audio della giovane, che ricostruiscono la vicenda nei dettagli. I contatti tra lei e Alessio risalirebbero alla settimana precedente alla registrazione: dopo un periodo di silenzio, lui le avrebbe spiegato di essere stato contattato dalla redazione e di voler provare l’esperienza a Uomini e Donne, pur chiedendole di rivedersi per chiarire meglio la situazione.