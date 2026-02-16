Holden, finalista dell’edizione 2023/24 di Amici di Maria De Filippi, torna a far parlare di sé con un messaggio su Instagram che ha subito catturato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. Il cantante, al secolo Joseph Carta, ha fatto capire che ci sarebbero ostacoli esterni che gli impediscono di pubblicare nuova musica, nonostante abbia già pronta una parte importante del suo repertorio.

Figlio d’arte, nato dal primo matrimonio di Paolo Carta, chitarrista e produttore noto anche come compagno di Laura Pausini, Holden si era già distinto durante la sua esperienza ad Amici. Tra momenti di grande apprezzamento del pubblico e scontri con i professori, era riuscito a conquistare un posto nel cuore degli spettatori, arrivando fino alla finale.

Dopo il talent, nel 2024, è uscito il suo ultimo disco. Da allora, però, la sua presenza sui social e nella scena musicale è stata molto ridotta: qualche singolo sporadico e tante domande dei fan rimaste senza risposta.

Nella giornata di ieri, Holden ha condiviso una storia su Instagram che ha subito acceso il dibattito. Nel post scrive: “Come avrete potuto notare, non esce musica da un po’, non è dipeso da me né dalle mie volontà. Al contrario, trovo triste e frustrante non essere libero di fare ciò che mi piace di più (…) Ho scritto tre dischi che aspetto di poter pubblicare”.

Aggiungendo poi: “Spero non vediate la mia assenza dai social come una mancanza di gratitudine o di interesse nel rendervi partecipi”.

Le parole del cantante lasciano trasparire una grande frustrazione e fanno capire che la mancanza di nuove uscite non dipende dalla sua volontà, ma da fattori esterni che limitano la sua libertà artistica.



