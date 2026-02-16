Tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 15 febbraio c’è Rossella Brescia. Intervistata da Silvia Toffanin, la ballerina, attrice e speaker radiofonica si racconta tra carriera, sogni giovanili e vita privata.

Rossella Brescia: “Sognavo di farmi suora, poi ho visto Alessandra Ferri”

Nel salotto di Verissimo, Rossella Brescia ha rivelato un retroscena sorprendente sulla sua infanzia: “Sognavo di farmi suora, mia mamma era felice. Mettevo gli stracci da cucina in testa”.

Un sogno che sembrava lontanissimo dal mondo dello spettacolo, almeno fino a quando non ha visto un video di Alessandra Ferri. Da quel momento è scattato qualcosa di decisivo: “Mi sono completamente innamorata della danza, volevo solo ballare, sempre ballare”.

Il trauma di Miss Italia: “Mi dicevano che ero brutta”

Giovanissima, Rossella Brescia ha partecipato alle selezioni di Miss Italia, ma non ne conserva un buon ricordo. “È stato traumatico per me. Un organizzatore regionale mi diceva che ero brutta e non potevo vincere”.

Nonostante avesse conquistato alcune fasce e ci fossero aspettative nel suo paese, decise di abbandonare: “Me ne sono andata. Non era la mia strada, anche perché a fare la modella mi annoiavo”.

La danza e il successo a Mediaset

Anche il sogno della danza non è stato semplice da realizzare. La ballerina ha raccontato di aver incontrato ostacoli legati al fisico: “Avevo troppe forme per la danza di teatro, in quell’ambiente sono tutte leggerissime”.

Ma questa volta ha scelto di non ascoltare chi la denigrava. Dopo alcuni programmi televisivi, arriva la svolta a Mediaset, dove conquista il grande pubblico grazie a Buona Domenica, storico contenitore condotto da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Il commento gelido su Luciano Cannito

Nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin affronta anche il tema sentimentale. Proprio nella puntata precedente aveva ospitato l’ex compagno della ballerina, il regista Luciano Cannito, che aveva parlato di un amore destinato a non finire mai.

Dopo la visione dell’RVM in studio, la reazione di Rossella Brescia è apparsa distaccata: “Io non ho capito… So, come dice lui, che gli amori si trasformano, però diventano qualcos’altro. Avrei preferito un po’ di chiarezza in più”.

La ballerina ha fatto riferimento anche a una “terza persona” citata nel video, lasciando intendere qualche perplessità. Poi, con fermezza, ha chiuso il discorso: “Adesso basta, sta diventando una serie turca. Gli voglio bene e gliene vorrò sempre. Ma porta aperta ormai no”.

“Non sono mai stata single, ora mi godo questa fase”

Dopo una lunga relazione durata vent’anni, Rossella Brescia oggi guarda avanti: “Non sono mai stata single e adesso mi sto godendo questa condizione, scoprendo che non è affatto male”. L’amore? Non è una priorità: “Certo, a un certo punto ti manca una persona con cui condividere, ma io non sono ancora a quel punto. Al momento sto bene così, poi si vedrà”.