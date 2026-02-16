Il tanto atteso talk show della domenica, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, è tornato ieri, domenica 15 febbraio 2026, con una puntata ricca di emozioni, rivelazioni intime e momenti romantici che hanno conquistato il pubblico di Verissimo.

Tra gli ospiti più attesi in studio, Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno celebrato in diretta il loro primo anniversario di fidanzamento.

Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un anno d’amore

La coppia, sempre più affiatata, ha raccontato la propria storia tra sorrisi e progetti per il futuro.

«Arriveranno sia il matrimonio che un figlio – hanno confessato – però ci sono delle cose da sistemare prima, non bisogna farsi prendere dalla passione».

Il racconto doloroso di Helena: il rapporto con il padre

Uno dei momenti più intensi dell’intervista è stato il racconto di Helena sul rapporto difficile con il padre.

«Sono corsa in Brasile per cercare mio padre, perché avevo saputo che non stava bene. Io e lui non abbiamo mai avuto molti rapporti, però quando ho saputo che non stava bene sono andata lì».

Helena ha spiegato che l’uomo è stato colpito da un ictus ed è entrato in coma poco prima del suo arrivo. Attualmente si trova ancora ricoverato in ospedale. La modella ha raccontato anche aspetti dolorosi del passato: «Era molto violento, e lo è tuttora. Non è stato un viaggio facile». Insieme alla sorella, ha deciso di sistemare la casa del padre: «Siamo andate con un camion e abbiamo buttato un sacco di cose inutili. È diventato un accumulatore seriale».

Helena ha inoltre rivelato di non avere rapporti nemmeno con la madre, sottolineando quanto sia stato complesso il suo percorso familiare.

Javier Martinez: il dolore per la perdita della madre

A prendere la parola è stato poi Javier Martinez, che ha condiviso il dramma vissuto a soli 13 anni con la perdita della madre.

«Sono quelli i momenti in cui ti rendi conto di quanto siano importanti le persone. Per questo quando il padre di Helena è stato male le ho detto di correre in Brasile, per evitare di pentirsene dopo».

La lettera d’amore in diretta a Verissimo

Il momento più romantico della puntata è arrivato quando Javier ha letto una lettera d’amore dedicata a Helena. Un testo intenso, incentrato sull’importanza del loro rapporto, sulla complicità e sull’affetto che li lega. Al termine della lettura, i due si sono abbracciati lasciandosi andare a un lungo bacio davanti alle telecamere. Un gesto spontaneo che ha suggellato un anno d’amore e fatto sognare i fan.

Entrambi hanno poi ribadito il desiderio di costruire un futuro insieme, tra matrimonio e figli, ma con la volontà di affrontare ogni passo con equilibrio e consapevolezza.