Da quando è esploso lo scandalo che coinvolge Alfonso Signorini, sollevato da Fabrizio Corona nel corso del suo format YouTube Falsissimo, numerosi personaggi televisivi hanno deciso di esprimere pubblicamente la propria opinione. Tra questi anche Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha spiegato il suo punto di vista durante un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio.

La storia Instagram di Nikita Pelizon: accuse al “gregge mediatico”

Nei giorni scorsi Nikita Pelizon ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, facendo riferimento diretto alla vicenda che ha coinvolto Alfonso Signorini: “Tutti in silenzio finché non arriva chi osa esporsi. Appena vedono l’imputato cadere, tutti a sputare come lama. A belare in coro come pecore. Fino al giorno prima inermi e servili, nella speranza di un favore. Un attimo dopo tutti contro, perché l’odore della caduta fa hype. Che paese strano: prima disponibile e poi indignato. A me fa ribrezzo”.

La rimozione dei contenuti su Signorini: “Lo Stato dovrebbe agire sempre così”

Nel corso dell’intervista radiofonica, Nikita Pelizon ha commentato anche la rapidità con cui dalla rete sono stati rimossi video, foto e chat legati ad Alfonso Signorini: “Sarebbe bellissimo se lo Stato italiano si muovesse con la stessa velocità con cui ha rimosso quei contenuti. In 24 ore sono spariti tutti i video, ovunque. Pensa alle vittime di cyberbullismo, alle ragazze di 14 anni: i video girano, poi arriva la tragedia… sarebbe bellissimo se fosse sempre così veloce”.

L’influencer ha poi ribadito il concetto già espresso nella sua musica: “Come dico nella canzone, il mondo vive come una patria di gregge e io non voglio farne parte”.

La sh*tstorm contro Alfonso Signorini: “L’ho vissuta anche io”

Pur senza prendere una posizione netta, Nikita Pelizon ha mostrato empatia verso il presentatore del Grande Fratello: “Alfonso sta passando un momento di sh*tstorm terribile. Non voglio schierarmi né da una parte né dall’altra, né seguire l’onda di odio. L’ho vissuto anch’io, fa veramente schifo”.

L’ex vincitrice del GF Vip ha poi criticato duramente chi cambia atteggiamento per convenienza mediatica: “Non mi piace quando le persone prima sono sorridenti e poi, appena serve visibilità, sputano. Il pubblico tira fuori il peggio di te e la stampa lo riprende. È orribile”.

Il racconto personale di Nikita: “Molestata sul lavoro”

Durante l’intervista, Nikita Pelizon ha condiviso anche un’esperienza personale molto delicata, risalente a quando lavorava come cameriera e barista: “Il mio capo mi aveva fatto un contratto a tempo indeterminato. Quando stavo in cassa, passava dietro di me e con la scusa che il bancone fosse stretto mi faceva sentire la sua presenza ogni volta. Era una situazione lavorativa orribile”.

Grande Fratello Vip: Ilary Blasi e le strategie segrete

Parlando della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a marzo e condotta da Ilary Blasi, Nikita ha speso parole positive: “Mi piace molto come conduttrice e come donna. È diretta, a volte sulle nuvole, ma direttissima. Mi auguro che non indossi una maschera”.

Infine, la Pelizon ha rivelato un retroscena che l’ha profondamente scioccata: “Non sapevo che alcuni concorrenti si mettessero d’accordo prima di entrare nel reality per fingere relazioni, creare hype e attirare attenzione. Tutto è studiato. Quando l’ho scoperto sono rimasta senza parole”.