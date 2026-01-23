Negli ultimi giorni il gossip italiano è tutto per Elodie e la ballerina Franceska Nuredini. Le due, che hanno condiviso il tour della cantante, appaiono sempre più inseparabili e alcuni scatti pubblicati sul profilo Instagram dell’ex allieva di Amici suggeriscono che il loro rapporto vada ben oltre l’amicizia.

Quando è iniziato il rapporto tra Elodie e Franceska?

A svelare tutti i retroscena è stato il giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi. Nel numero attualmente in edicola, vengono mostrate immagini risalenti a fine giugno 2025, in cui Elodie, Andrea Iannone e Franceska rientrano insieme in albergo dopo una cena con amici.

In quel periodo Elodie era ufficialmente fidanzata con il pilota, quindi le foto non avevano destato particolare sospetto.

Il viaggio a Ibiza e la vicinanza speciale

Pochi giorni dopo, all’inizio di luglio 2025, Elodie è volata a Ibiza per un viaggio tra sole donne. Con lei c’erano l’amica Diletta Leotta, alcune ballerine del tour e proprio Franceska Nuredini, apparsa molto vicina alla cantante. Il settimanale Oggi mostra anche scatti al mare in cui le due appaiono insieme e complici.

Nonostante i paparazzi avessero notato questa particolare vicinanza, Elodie continuava ad essere fidanzata con Andrea Iannone, e i pettegolezzi non erano ancora diventati notizia ufficiale.

La fine della relazione con Andrea Iannone

Con il passare dei mesi, la relazione tra Elodie e Iannone ha iniziato a scricchiolare. In autunno 2025, i due sono stati avvistati sempre meno insieme e hanno trascorso le feste natalizie separati. In particolare, Elodie ha festeggiato il Capodanno con Franceska Nuredini, confermando una crescente intimità tra le due.

Il gossip esplode e la conferma della relazione

A gennaio 2026, mentre Elodie era in vacanza in Thailandia con Franceska, in Italia è scoppiato il gossip su un flirt tra Andrea Iannone e Rocio Morales, ex di Raoul Bova. Secondo quanto riportato da Dandolo, questa notizia avrebbe spinto la cantante a uscire allo scoperto e a ufficializzare la relazione con Franceska sui social.