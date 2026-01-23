Qualche giorno fa, una particolare mossa social di Andrea Iannone ha fatto mormorare il web. Il pilota, fresco di rottura con la cantante Elodie, ha infatti ripreso a seguire su Instagram la sua ex fidanzata Belen Rodriguez.

Il gesto non è passato inosservato, e molti utenti hanno interpretato questo “follow” come un possibile segnale di riavvicinamento tra gli ex.

Il racconto di Alberto Dandolo

A fare chiarezza sui retroscena è stato il giornalista Alberto Dandolo, sulle pagine del settimanale Oggi. Secondo il suo racconto, il ‘segui’ di Iannone alla showgirl argentina sarebbe solo una piccola parte di un piano più ampio di riavvicinamento.

Il pilota avrebbe addirittura inviato un messaggio privato a Belen Rodriguez la notte di Capodanno, mentre la showgirl si trovava in vacanza in Argentina con la sua famiglia.

Il rifiuto di Belen Rodriguez

Nonostante il tentativo di Iannone, a quanto pare la risposta di Belen Rodriguez è stata netta: la showgirl avrebbe ignorato il messaggio, respingendo ogni tentativo di riavvicinamento.

“Il mio sguardo è rivolto al futuro. Mai più farò l’errore di voltarmi indietro in amore”, avrebbe confidato la Rodriguez agli amici più cari, riferendosi chiaramente all’episodio del ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino.

La vita sentimentale di Andrea Iannone dopo Belen

Per Andrea Iannone, quindi, nessun riavvicinamento con Belen Rodriguez. Tuttavia, il pilota sembra essersi consolato rapidamente con Rocio Morales, ex di Raoul Bova, con cui è stato paparazzato più volte negli ultimi giorni.