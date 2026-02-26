Durante l’ultima puntata di Casa Lollo, formato condotto da Lorenzo Pugnaloni, Benedetta Stocchi ha condiviso aggiornamenti importanti sulla sua vita sentimentale e professionale, chiudendo ufficialmente il capitolo legato alla sua esperienza nella Casa del Grande Fratello.

La verità sulla “situazione” con Domenico D’Alterio

Nel reality show di Canale 5, Benedetta Stocchi ha avuto un avvicinamento con Domenico D’Alterio, nonostante lui fosse già fidanzato con Valentina Piscopo, madre della sua bambina Paola.

L’ex gieffina ha voluto fare chiarezza su quell’esperienza, dichiarando con sincerità: “Io sono innamorata di loro, sono contentissima. Qualsiasi cosa, gli auguro soltanto il meglio. Quando vedo che stanno bene insieme, sono felice”.

Un messaggio chiaro: dopo il Grande Fratello, Benedetta ha voltato pagina senza rancori.

Nuovo fidanzato: chi è il “Principe azzurro”?

Una delle novità principali rivelate da Benedetta Stocchi riguarda la sua vita sentimentale attuale. La giovane ha confermato di avere un nuovo fidanzato, che lei stessa chiama scherzosamente il “Principe azzurro”.

Per motivi di privacy, Benedetta non ha voluto rivelare il nome del suo nuovo compagno, ma ha assicurato che questo rapporto le ha fatto ritrovare serenità e felicità.

Rapporti con gli ex coinquilini del Grande Fratello

Benedetta ha anche parlato dei legami nati nella casa del reality, dichiarando di aver legato in modo speciale con alcuni concorrenti. In particolare: Jonas e Anita sono stati, secondo lei, “i più veri” tra i partecipanti. Con Ivana Castorina c’è stato un confronto acceso, risolto poi con un chiarimento durante un pranzo fuori dalla casa. Per tutti gli altri concorrenti, Benedetta ammette di aver mantenuto buoni rapporti.

Carriera e progetti futuri

Oltre alla sfera sentimentale, Benedetta Stocchi ha annunciato che è tornata alla sua routine lavorativa e ha già in cantiere nuovi progetti professionali. Pur non escludendo un possibile ritorno in televisione, ha ribadito che: “Il mio lavoro non si tocca”.