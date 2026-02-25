A cura della Redazione

Dopo mesi di indiscrezioni e rumors, è stata annunciata anche la data di inizio della nuova edizione del Grande Fratello.

Ilary Blasi confermata alla conduzione

Come ormai noto, al timone di questa nuovissima edizione ci sarà Ilary Blasi. Dopo vari tentennamenti e presunte sostituzioni, l’ex moglie di Francesco Totti è pronta a riprendere in mano le redini del reality show di Canale 5.

Opinioniste confermate: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Negli ultimi mesi si erano susseguite diverse voci riguardo gli opinionisti del reality. Tra i nomi più discussi c’erano Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ora, grazie a un comunicato ufficiale di Mediaset, è confermato: entrambe saranno al fianco di Ilary Blasi come opinioniste.

“Grande Fratello Vip andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Opinioniste della nuova edizione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli”.