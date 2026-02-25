La nuova edizione del Grande Fratello è pronta a tornare su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione. Dopo settimane di indiscrezioni, Dagospia ha confermato i nomi delle opinioniste che affiancheranno la conduttrice: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, quest’ultima alla sua terza esperienza nel reality show.

I concorrenti VIP confermati

Secondo la newsletter del giornalista Gabriele Parpiglia, tra i concorrenti scelti per questa edizione del reality figurerebbero:

Alessandra Mussolini – Nome di spicco nel panorama politico e televisivo italiano.

– Nome di spicco nel panorama politico e televisivo italiano. Barbara Prezia – Modella conosciuta come la “sosia italiana di Dua Lipa” e già partecipante a Pechino Express. Parpiglia la descrive così:

“Da Pechino Express al Confessionale: arriva la sosia di Dua Lipa. Lei sarà la bella della Casa con un carattere esuberante e pronta a far perdere la testa ai concorrenti uomini.”

Paola Caruso – Subentra a Guendalina Tavassi, inizialmente tra le papabili concorrenti. Caruso è già un volto noto dei reality show italiani.

Altri volti noti nel cast

Oltre a Alessandra Mussolini, Barbara Prezia e Paola Caruso, il cast includerebbe anche:

Adriana Volpe

Antonella Elia

Francesca Manzini

Marco Berry

Un “personaggio che ci farà sognare”, come anticipato da Selvaggia Lucarelli su Instagram.

Nel frattempo, Ilary Blasi ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui si mostra all’esterno della famigerata porta rossa e mentre gira il promo della nuova edizione del Grande Fratello.

Data di partenza e durata

Il nuovo Grande Fratello, guidato da Ilary Blasi, dovrebbe durare 11 puntate distribuite in 6 settimane. La data di partenza è fissata per 16 marzo 2026, anche se si attende ancora l’ufficialità.