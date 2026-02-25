La nuova edizione del Grande Fratello è pronta a tornare su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione. Dopo settimane di indiscrezioni, Dagospia ha confermato i nomi delle opinioniste che affiancheranno la conduttrice: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, quest’ultima alla sua terza esperienza nel reality show.
I concorrenti VIP confermati
Secondo la newsletter del giornalista Gabriele Parpiglia, tra i concorrenti scelti per questa edizione del reality figurerebbero:
- Alessandra Mussolini – Nome di spicco nel panorama politico e televisivo italiano.
- Barbara Prezia – Modella conosciuta come la “sosia italiana di Dua Lipa” e già partecipante a Pechino Express. Parpiglia la descrive così:
“Da Pechino Express al Confessionale: arriva la sosia di Dua Lipa. Lei sarà la bella della Casa con un carattere esuberante e pronta a far perdere la testa ai concorrenti uomini.”
- Paola Caruso – Subentra a Guendalina Tavassi, inizialmente tra le papabili concorrenti. Caruso è già un volto noto dei reality show italiani.
Altri volti noti nel cast
Oltre a Alessandra Mussolini, Barbara Prezia e Paola Caruso, il cast includerebbe anche:
- Adriana Volpe
- Antonella Elia
- Francesca Manzini
- Marco Berry
- Un “personaggio che ci farà sognare”, come anticipato da Selvaggia Lucarelli su Instagram.
Nel frattempo, Ilary Blasi ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui si mostra all’esterno della famigerata porta rossa e mentre gira il promo della nuova edizione del Grande Fratello.
Data di partenza e durata
Il nuovo Grande Fratello, guidato da Ilary Blasi, dovrebbe durare 11 puntate distribuite in 6 settimane. La data di partenza è fissata per 16 marzo 2026, anche se si attende ancora l’ufficialità.