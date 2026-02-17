Si chiude definitivamente il capitolo legato al Grande Fratello per Benedetta Stocchi. L’ex concorrente dell’ultima edizione del reality condotto da Simona Ventura ha pubblicato nelle scorse ore un carosello di foto su Instagram che la ritraggono in compagnia di un misterioso ragazzo, alimentando le voci di una possibile nuova frequentazione.

Una notizia che arriva dopo mesi di gossip legati al rapporto con Domenico D'Alterio, nato all’interno della Casa più spiata d’Italia e finito al centro di un acceso triangolo sentimentale.

Le foto su Instagram: il bacio che ufficializza la nuova storia

Attraverso alcuni scatti condivisi sul suo profilo social, Benedetta Stocchi si è mostrata in atteggiamenti affettuosi con Alessio. Tra le immagini che hanno catturato maggiormente l’attenzione dei follower c’è quella di un bacio, simbolo di una relazione che oggi non è più un segreto.

A confermare tutto è stata la stessa ex gieffina rispondendo alle domande dei fan: “Per chi mi ha seguito durante tutto il percorso nella Casa, Ale è il ragazzo di cui ho parlato… ‘il principe’. Ci conosciamo da circa un anno, ma non abbiamo mai fatto davvero il passo di metterci insieme, perché c’erano paure, insicurezze, cose da sistemare prima dentro di noi. Forse non era il momento giusto. E durante questa esperienza ho capito tante cose. Tra le tante, anche quello che c’è tra me e lui. È una scelta consapevole, non impulsiva. E oggi sono serena”.

Il triangolo con Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo

Il percorso di Benedetta Stocchi nella Casa del Grande Fratello è stato quasi interamente segnato dal complesso rapporto con Domenico D’Alterio, che era entrato nel programma dichiarandosi impegnato con la compagna storica, Valentina Piscopo.

La crescente vicinanza tra Benedetta e Domenico aveva messo in discussione quella relazione, alimentando polemiche e confronti in diretta. Valentina era entrata più volte nella Casa per chiedere spiegazioni al fidanzato e per accusare Benedetta di non rispettare la loro storia.

Inizialmente i due avevano parlato di una semplice “amicizia speciale”, ma a poche puntate dalla finale Benedetta aveva ammesso di provare sentimenti reali per il coinquilino, dichiarando che per lei non si trattava più solo di gioco.

Cosa è successo dopo il reality

Una volta concluso il programma, Domenico D’Alterio aveva chiarito pubblicamente la sua posizione, definendo il legame con Benedetta esclusivamente amichevole e dichiarando di voler tentare un riavvicinamento con Valentina.

Dal canto suo, Benedetta Stocchi aveva scelto un profilo basso, limitando le apparizioni social fino alla recente svolta. Ora, con la presentazione ufficiale di Alessio, l’ex gieffina sembra aver definitivamente archiviato le dinamiche nate sotto i riflettori.