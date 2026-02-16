Anita Mazzotta è stata la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. La piercer è stata da subito una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico, che l’ha sostenuta anche quando, a causa della perdita della madre, si è dovuta ritirare temporaneamente dal gioco durante le prime settimane.

Il ritorno in Casa: tra dolore e rinascita

Dopo il momento di lutto, Anita Mazzotta ha deciso di ritornare nella Casa del Grande Fratello, cercando di seppellire un po’ il dolore attraverso l’esperienza del reality. Durante il percorso, oltre alla vittoria, ha trovato anche l’amore, legandosi al modello Jonas Pepe.

Una coppia riservata e lontana dai social

Nonostante la popolarità, Anita Mazzotta e Jonas Pepe hanno scelto di vivere la loro relazione con estrema riservatezza. In alcune dirette social, Jonas Pepe ha chiarito: “Quando ritorneremo al Grande Fratello Vip, se ci chiameranno e se lo rifaranno allora ci rivedrete insieme h24, ma adesso sarà questo. Non è un canale di coppia”.

Anita Mazzotta ha confermato la stessa volontà di privacy, raccontando anche di un recente viaggio di coppia regalato dai fan. Rispondendo alle richieste di maggiore esposizione sui social, l’ex gieffina ha dichiarato: “Ci tengo particolarmente a rispondere a questo messaggio. Vi ricordo che non siamo persone nate sui social, siamo due persone che hanno partecipato a un reality. Chi ci ha seguito sa benissimo chi siamo e quanto rimaniamo delle nostre idee. Se per un viaggio regalato, dobbiamo sentirci in obbligo e uscire dalla nostra natura portandovi h24 nei nostri momenti, mi dispiace avete scelto la coppia sbagliata. Sono stati dei bellissimi giorni, purtroppo col brutto tempo e acqua alta, quindi sicché esattamente dove vi portavamo, che contenuti potevamo creare? Un regalo viene fatto per il piacere di farlo, non per avere ricevere un qualcosa in cambio”.

Il percorso al Grande Fratello: sfide e riflessioni

Riguardo alla vittoria, Anita Mazzotta ha sottolineato di considerarla un traguardo in più, senza particolari implicazioni emotive. L’ex gieffina ha anche raccontato le difficoltà psicologiche vissute nella Casa: “È abbastanza dura come situazione e il fatto che sia durato 80 giorni ci ha agevolato. Stare sei mesi all’interno, non so come ci arrivi. Psicologicamente devi essere molto focus, ma è anche molto semplice perdere la lucidità. Non hai sbocchi esterni e la convivenza con persone mai viste prima può risultare difficile, molto. Parlo nel mio caso, il nostro era un bel gruppo questo ha aiutato tanto”.