Due settimane fa Giulia Salemi è stata ospite di Tv Talk, il programma di Rai3 condotto da Mia Ceran, rispondendo a diverse domande sugli sviluppi della sua carriera televisiva. Una risposta in particolare ha catturato l’attenzione dei fan e degli analisti: la showgirl ha spiegato perché la sua carriera non sia decollata in Mediaset.

“Perché a Cologno non si è puntato su di me? Non penso che si tratti di puntare, penso che si tratti di linguaggi. Sia io che Tommaso Zorzi abbiamo una forte identità social e questo probabilmente non viaggia bene in parallelo con le carriere televisive Mediaset. Quindi forse le cose cozzano, non lo so. Questa è un’analisi che mi sono voluta dare”.

La risposta di Tommaso Zorzi a Tv Talk

Ieri è stato il turno di Tommaso Zorzi nello stesso programma. A lui è stato chiesto se condividesse il pensiero di Salemi. La sua risposta è stata netta: “Io non sono d’accordo con la signora Salemi. Credo che la tv si stia aprendo. Almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale, noto che è un periodo di grande interesse e di ricambio generazionale dei conduttori. Io non mi sento di fare una televisione di serie B stando su Real Time”.

Zorzi ha voluto anche fare chiarezza sul suo percorso professionale, rispondendo a critiche sul suo posizionamento televisivo: “Tante volte mi sento dire da colleghi o pseudo tali che sono reti da gavetta. Io non sto facendo una gavetta, ho un percorso molto avviato e solido su una rete che ritengo giusta per me in questo momento”.