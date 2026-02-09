Domenico D’Alterio è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il suo percorso nella Casa, segnato dal discusso triangolo con Benedetta Stocchi e la compagna Valentina Piscopo, ha fatto parlare a lungo il pubblico e ha animato il dibattito sui social.

A distanza di alcuni mesi dalla fine del reality, l’ex gieffino è stato ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio e condotta da Giada Di Miceli, dove ha fatto chiarezza sulla sua esperienza, sui rapporti personali e sui suoi progetti futuri.

Domenico D’Alterio e il Grande Fratello: “Volevo essere un protagonista”

Nel corso dell’intervista, Domenico D’Alterio ha ammesso senza esitazioni di essere stato uno dei concorrenti più visibili del programma: “Rimaniamo sempre umili come persone, però sì, mi sono fatto notare. Era il mio intento: ho sempre detto che volevo essere uno dei protagonisti di questo programma, e così è stato”.

Un’esperienza intensa, che ha lasciato il segno: “77 giorni lì dentro non sono stati facili. È stato un percorso forte, pesante. Ora mi sto riprendendo da quell’‘ambulla’ che è il Grande Fratello. È stata comunque una bellissima esperienza”.

Il rapporto con Valentina Piscopo: “Ci stiamo riprovando”

Grande spazio è stato dedicato alla sua situazione sentimentale con Valentina Piscopo, che durante il reality lo aveva lasciato due volte in diretta: “Ad oggi io e Valentina non ci siamo lasciati definitivamente. Siamo in una fase di chiarimento. Sì, ci stiamo riprovando”.

D’Alterio ha anche confermato di provare ancora sentimenti profondi per lei: “Il bene ci sarà sempre. L’amore può aumentare, diminuire o svanire, ma in questo caso c’è. È qualcosa di più. Forse un amore più lieve, ma sempre amore”.

Benedetta Stocchi: solo amicizia, nessun rimpianto

Chiarimenti netti anche sul rapporto con Benedetta Stocchi, spesso al centro delle polemiche durante il Grande Fratello: “Con Benedetta da parte mia non poteva nascere niente. Non c’è mai stata malizia, solo amicizia pura”.

Abbracci e baci, secondo Domenico, sarebbero stati fraintesi dal pubblico: “Non c’è mai stato nulla oltre l’amicizia, né da parte mia né da parte sua. Ad oggi solo Valentina. O Valentina, o da solo”.

Il caso dell’anello: “L’ho restituito a Valentina”

Impossibile non parlare del famoso anello: “No, non l’ho venduto. L’ho restituito a Valentina e lei lo ha riaccettato. Era il minimo, ho fatto tanti sacrifici per comprarlo”.

I rapporti con gli ex concorrenti e la vittoria di Anita Mazzotta

Domenico ha poi rivelato quali ex inquilini sente ancora oggi: “Mi sento spesso con Anita, Mattia e Benedetta”.

Non è mancato un commento sulla vincitrice del reality, Anita Mazzotta: “Vittoria meritatissima. Ha dato tanto alla Casa, ha una bella storia. Era una delle mie preferite”.

I progetti futuri di Domenico D’Alterio

Guardando avanti, Domenico D’Alterio non nasconde le sue ambizioni: “Mi piacerebbe tornare a lavorare in TV. Fare l’attore e il fotomodello è un sogno che ho da bambino”.

Inoltre, l’ex gieffino ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto imprenditoriale: “Sto lavorando a un mio brand di abbigliamento”.